B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var

Güçlü hafıza ve sinir sistemi üzerinde büyük etkisi olan, genellikle hayvansal gıdalarda bulunan B12, vücutta eksik olduğunda pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Kansızlık, unutkanlık ya da bağışıklık düşüklüğünün nedenlerinden biri olan B12 eksikliğini önlemek için besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Zengin B12 kaynaklarını tüketerek vücudunuzdaki bu vitaminin eksikliğini önleyebilirsiniz.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 1


Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi herkes tarafından biliniyor. Ancak günlük hayatın koşuşturmacası ve yoğunluğu nedeniyle genellikle sağlıksız ve fast-food tarzı besinlerin tüketimi artabiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 2

Son yıllarda B12 eksikliği en sık görülen sorunlar arasında yer alıyor. Genellikle daha çok yaşlılarda görülen ve hafıza problemlerini tetikleyen B12 eksikliği, kansızlık ve sinir sistemi hasarına bağlı rahatsızlıklara yol açar.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 3

Çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma ve cilt renginde solukluk gibi kansızlık belirtileri, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, denge duyusunda bozulma, hafıza ve hatırlama güçlüğü, bunama benzeri nörolojik belirtiler görülebilir.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 4

B12 değerlerini yükseltmek için B12 zengini gıdaların tüketimini artırabilirsiniz. Bazı besinler B12 vitamini açısından zengindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini hangi besinlerde var inceleyelim.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 5

YUMURTA

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yumurta en güçlü protein ve B12 kaynakları arasında yerini alıyor. Özellikle yumurta sarısı iyi bir B12 vitamin kaynağıdır. Yumurta sarısındaki B12 vitamininin emilimi daha kolaydır. Yumurtayı tüketirken sadece beyazlarını ayırıp yemek yerine hem beyazını hem sarısını yiyin.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 6

BALIK

Omega-3 deposu balıklar ayrıca zengin birer B12 kaynağıdır. Omega 3 kaynağı balık, inflamasyonu azaltmada, kalp sağlığını iyileştirmede büyük rol oynar. B12 vitaminini gıdalardan alırken her birinden daha dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketmeniz uygun olur.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 7

KIRMIZI ET

Dana eti ve kuzu eti, B12 vitamini açısından zengindir. Yine bu hayvanların ciğerinde de B12 yoğun miktarda bulunur. Ancak kan yağlarını da yükseltme riski nedeniyle kırmızı et tüketiminde ölçülü olunmalıdır son derece sınırlı olunmalıdır. Aksi halde kalp ve damar sorunları baş gösterir.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 8

SAKATAT

Karaciğerin yanı sıra, beyin böbrek gibi sakatat türleri de bol miktarda B12 vitamini içerir. Ancak özellikle sakatat tüketirken sakatatın B12 vitamini haricinde önemli miktarda da kolesterol ihtiva ettiğini gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin 100 gram sığır beyni, insan vücudunun bir günlük kolesterol ihtiyacının 10 katı kadar kolesterol içerir. Bu nedenle beynin B12 kaynağı olarak sık tüketilmemesi önerilir.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 9

SÜT ÜRÜNLERİ

Kefir, yoğurt ve süt gibi ürünler B12 açısından çok zengindir. Protein bakımından da zengin olan bu besinler, günlük B12 vitamin alımında büyük destektir. Araştırmalar vücudun süt ve süt ürünlerindeki B12 vitaminini, et ve yumurtadaki B12 vitaminine göre daha iyi emdiğini söylüyor. Süt ve süt ürünleri aynı zamanda iyi birer kalsiyum, A vitamini, D vitamini, çinko, potasyum ve kolin kaynağıdır.

B12 deposunu doldurup, vitamin değerini yükseltiyor: Kan yapıcı özelliği de var - 10

B12 YÜKSEKLİĞİ TEHLİKELİ Mİ?

B12 vitamini düzeyi kandan bakılır. Tedavide günlük olarak ağızdan alınan haplar ya da birkaç haftada bir tekrarlanan iğneler ile B12 vitamini takviyesi yapılır. B12 vitamininin fazlası idrarla atılır, bu nedenle fazla miktarda alınması kendi başına bir sağlık sorunu oluşturmaz. Ancak kanda bakılan B12 vitamini düzeyinin normalin üzerinde çıkması başta kronik böbrek yetmezliği, diyabet ve bazı kan hastalıklarının da belirtisi olabilir. Gebeler ve emziren anneler de B12 takviyesi kullanabilir. Bu dönemde vücudun B12 ihtiyacı normal zamanlara göre artış gösterir.

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