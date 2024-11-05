B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor

B12 vitamini sinir ve kas hücresi işlevi için kritik bir öneme sahip. B12 vitamini çoğunlukla hayvanlar gıdaların içerisinde bulunur. B12 eksikliği yorgunluğa, nörolojik sorunlara ve diğer önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, vücuttaki B12 eksikliği neden bu kadar tehlikeli?

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 1

B12 vitamini vücutta önemli görevler üstlenir. Eksikliği pek çok sağlık sorununu tetikleyebilir. B12, esas olarak hayvansal gıda kaynaklarında bulunan, uygun kan hücresi işlevi, sinir sağlığı ve diğer kritik bedensel süreçler için gereklidir.

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B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 2

İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir. Vücut içerisinde B12 eksikliği zaman bu çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. B12 vücut için önemli bir vitamindir. Genellikle hayvansal gıdalarda bolca bulunan B12, uzmanlar tarafından gerekli görüldüğünda takviye ürünlerle de vücuda depolanabilir.

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 3

B12 vitamini beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmesi için önemlidir. Ayrıca alyuvarların oluşumunda önemli bir rol oynar. DNA yapısının gelişmesi için de önemlidir.

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 4

Yapılan araştırmalar sonucunda 14 yaş üzerindeki bireylerin günde 2, 4 mikrogram (mcg) B12 vitamini tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Hamile kadınlarda bu miktar 2.6 mikrogram iken anne sütü ile bebek emziren kadınlarda bu miktar 2.8 mikrograma çıkmaktadır. Aşırı B12 vitamini alımı toksik veya zararlı nitelikler göstermemiştir. Bununla birlikte vitamin takviyesi almaya başlamadan önce her zaman doktora başvurulmalıdır. Peki B12 eksikliği vücutta hangi belirtilerle ortaya çıkar?

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 5

B12 eksikliğinin birincil semptomlarından biri yorgunluktur. Günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek kadar derin bir yorgunluk veya bitkinlik seviyesi B12 eksikliğinin önemli belirtileri arasında yer alır. Diğer semptomlar arasında vücutta karıncalanma, kafa karışıklığı, hafıza kaybı, depresyon ve dengeyi koruma zorluğu gibi nörolojik sorunlar bulunur.

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 6

B12 vitamini ile güçlendirilmiş gıdaların yetersiz tüketimi veya doğal olarak oluşan B12 vitamininin yetersiz miktarda tüketilmesi, B12 vitamini yetersizliğine neden olabilir.

Sindirim bozuklukları: Çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı gibi sindirim sistemini etkileyen durumlar, vücudunuzun B12 vitaminini emme yeteneğini engelleyebilir.

Alkol kullanımı: Bu hastalık, B12 vitamini eksikliğine ve sindirim sisteminize zarar verebilir.

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 7

Gastrit: B12 vitamini eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri olan gastrit, mide astarının iltihaplanmasıdır. B12 vitamininin emilimi için hidroklorik asit gerekli olduğundan, B12 vitamini eksikliğine neden olabilir.

Ameliyat: Mide bypass'ı (kilo vermek için kullanılan bir prosedür) gibi gastrointestinal ameliyat geçiren kişiler B12 vitaminini emmeyi daha zor bulabilirler.

B12, kan hücrelerinin, sinirlerin ve vücuttaki diğer birçok kritik sürecin düzgün çalışmasında rol oynayan temel bir besindir ve herhangi bir emilim adımındaki bozulma eksikliğe yol açabilir.

B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor - 8

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEŞHİSİ

B12 eksikliğinizin olup olmadığını öğrenmek için bir tarama testi yaptırabilirsiniz. Tam kan sayımı vücudunuzdaki B12 eksikliğini ortaya çıkaranbilir. Semptomlar yaşayan ve risk faktörleri olan herkes bir doktor değerlendirmesi almalıdır.

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