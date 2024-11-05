B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor
B12 vitamini sinir ve kas hücresi işlevi için kritik bir öneme sahip. B12 vitamini çoğunlukla hayvanlar gıdaların içerisinde bulunur. B12 eksikliği yorgunluğa, nörolojik sorunlara ve diğer önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, vücuttaki B12 eksikliği neden bu kadar tehlikeli?
B12 vitamini vücutta önemli görevler üstlenir. Eksikliği pek çok sağlık sorununu tetikleyebilir. B12, esas olarak hayvansal gıda kaynaklarında bulunan, uygun kan hücresi işlevi, sinir sağlığı ve diğer kritik bedensel süreçler için gereklidir.