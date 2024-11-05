B12 eksikliği neden tehlikeli? Bu hastalıklara zemin hazırlıyor

Gastrit: B12 vitamini eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri olan gastrit, mide astarının iltihaplanmasıdır. B12 vitamininin emilimi için hidroklorik asit gerekli olduğundan, B12 vitamini eksikliğine neden olabilir.



Ameliyat: Mide bypass'ı (kilo vermek için kullanılan bir prosedür) gibi gastrointestinal ameliyat geçiren kişiler B12 vitaminini emmeyi daha zor bulabilirler.



B12, kan hücrelerinin, sinirlerin ve vücuttaki diğer birçok kritik sürecin düzgün çalışmasında rol oynayan temel bir besindir ve herhangi bir emilim adımındaki bozulma eksikliğe yol açabilir.