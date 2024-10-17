B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor

B12 VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER NELERDİR?

B12 vitaminini vücut kendi kendine üretemez. Dolayısıyla besinler ya da takviyeler yoluyla B12 vitamini ihtiyacını karşılamalısınız. Süt ürünleri de dahil olmak üzere hayvansal ürünler B12 vitamini alınabilecek en iyi kaynaklardır.

Bunlar arasında kırmızı et, sakatatlar, kümes hayvanları, balık türleri ve kabuklu deniz ürünleri, yumurta ve süt ürünleri en iyi b12 vitamini kaynağı olarak ifade edilebilir.