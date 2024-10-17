B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor

B12 vitamini seviyesi azaldığında B12 eksikliği görülmeye başlar. Sinir sistemi, sağlıklı beyin fonksiyonları, güçlü saç ve tırnaklar için vücudunuz B12'ye ihtiyaç duyar. B12 eksikliği vücutta çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle B12 eksikliğini ciddiye almak ve vücut sağlığını için B12 depolamak gerekir.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 1

İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir. Vücut içerisinde B12 eksikliği zaman bu çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. B12 vücut için önemli bir vitamindir.

Genellikle hayvansal gıdalarda bolca bulunan B12, uzmanlar tarafından gerekli görüldüğünda takviye ürünlerle de vücuda depolanabilir.

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B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 2

B12 vitamini beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmesi için önemlidir. Ayrıca alyuvarların oluşumunda önemli bir rol oynar. DNA yapısının gelişmesi için de önemlidir.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 3

Yapılan araştırmalar sonucunda 14 yaş üzerindeki kişilerin günde 2, 4 mikrogram (mcg) B12 vitamini tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Hamile kadınlarda bu miktar 2.6 mikrogram iken anne sütü ile bebek emziren kadınlarda bu miktar 2.8 mikrograma çıkmaktadır.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 4

Aşırı B12 vitamini alımı toksik veya zararlı nitelikler göstermemiştir. Bununla birlikte vitamin takviyesi almaya başlamadan önce her zaman doktora başvurulmalıdır. Peki B12 eksikliği vücutta hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Vücut yeteri miktarda B12 alamadığında B12 eksikliği ortaya çıkar. B12 eksikliği depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak bu belirtiler tek başına B12 eksikliğinin olduğunun göstergesi değildir.

İştahsızlık, kilo kaybı, kabızlık, el ve ayaklarda karıncanlanma gibi nörolojik değişiklikler de B12 eksikliği belirtisi olabilir.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 5

B12 eksikliğinin en net belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Anemi
  • Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
  • Nefes darlığı
  • Kalp çarpıntısı
  • El, kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma
  • Unutkanlık gibi hafıza sorunları
  • Cilt renginin solması ve üşüme
  • Depresyon, sinir ve anksiyete gibi ruh hali değişikliği
  • Odaklanma ve konsantre olmada güçlük
  • Saç dökülmesi
  • Kas zayıflaması
  • İshal, kabızlık, mide bulantısı gibi gastrointestinal sorunlar
  • Ağız yaraları
  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Görme sorunları
  • Bebeklerde ve çocuklarda gelişmede zeka geriliği
B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 6

B12 VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER NELERDİR?

B12 vitaminini vücut kendi kendine üretemez. Dolayısıyla besinler ya da takviyeler yoluyla B12 vitamini ihtiyacını karşılamalısınız. Süt ürünleri de dahil olmak üzere hayvansal ürünler B12 vitamini alınabilecek en iyi kaynaklardır.

Bunlar arasında kırmızı et, sakatatlar, kümes hayvanları, balık türleri ve kabuklu deniz ürünleri, yumurta ve süt ürünleri en iyi b12 vitamini kaynağı olarak ifade edilebilir.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 7

Vücuda B12 vitamini alınabilecek besinler şunlardır:

  • Kırmızı et, tavuk gibi protein bakımından zengin gıdalar
  • İstiridye, ton balığı, karides, alabalık, somon ve sardalya gibi deniz ürünleri
  • Karaciğer, böbrek ve dalak gibi sakatatlar
  • Yoğurt ve peynir gibi süt ve süt ürünleri
  • Ispanak, pancar, kabak, mantar ve patates gibi sebzeler
  • Fasulye, bezelye ve mercimek gibi bakliyatlar
  • Yumurta
B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 8

B12 EKSİKLİĞİ BU CİDDİ HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

B12 vitamin eksikliği, alzheimer ve demans gibi nöropsikiyatrik hastalıkların hem nedeni hem de sonucu olabilen unutkanlık vücuttaki hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Tiroit hormonu yetersizliği, B12 ve D vitamini eksikliği de yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen unutkanlığa yol açabilir.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 9

B12 TAKVİYESİ KULLANMAK DOĞRU MU?

B12 vitamini besinler yoluyla karşılanamadığında takviye ürünler kullanılabilir. Ancak B12 vitaminin emilimine bağlı olarak yetersizlik söz konusu ise hap kullanmanın tedaviye herhangi bir katkısı yoktur.

B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor - 10

Emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumunda iğne ile vitamin B12 takviyesi yapılması gerekir. Değerlerinize baktırmadan ve herhangi bir uzmana danışmadan bilinçsizce B12 takviyesi kullanmayın.

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