B12 eksikliğinin en net belirtisiymiş: Vücudunuzda bu hastalıkların riskini artırıyor
B12 vitamini seviyesi azaldığında B12 eksikliği görülmeye başlar. Sinir sistemi, sağlıklı beyin fonksiyonları, güçlü saç ve tırnaklar için vücudunuz B12'ye ihtiyaç duyar. B12 eksikliği vücutta çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle B12 eksikliğini ciddiye almak ve vücut sağlığını için B12 depolamak gerekir.
İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir. Vücut içerisinde B12 eksikliği zaman bu çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. B12 vücut için önemli bir vitamindir.
Genellikle hayvansal gıdalarda bolca bulunan B12, uzmanlar tarafından gerekli görüldüğünda takviye ürünlerle de vücuda depolanabilir.