B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor

YAŞLILIK

Yaşlılar çeşitli faktörlerden dolayı B12 vitamini eksikliğine daha duyarlıdır. Bireyler yaşlandıkça mide astarları incelir ve bu da asit üretiminin azalmasına neden olur. Ek olarak, birçok yaşlı yetişkin B12'yi diyetlerinden absorbe etmekte zorluk çekmektedir. Yaşlı popülasyonlar için genellikle düzenli tarama ve takviye önerilir.