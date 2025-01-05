B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor

B12 vitamini vücudunuzun ihtiyacı olan olmazsa olmaz vitaminler arasında yer alır. B12 vitamininin eksikliği yorgunluğa, halsizliğe sebep olabilir. Hatta başka ciddi hastalıkları da tetikleyebilir. Bazı günlük alışkanlıklar vücudunuzdaki B12 vitaminin azalmasına neden olur.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 1

B12 vitamini vücudunuzda eksik olduğunda pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. B12 eksikliği genellikle kansızlık, güçsüz hafıza ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir

SAĞLIK HABERLERİ

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 2

B12 eksikliği sebebiyle vücudunuzda halsizlik, yorgunluk hissedebilirsiniz. Kansızlık, ellerde ve ayaklarda uyuşma, hafıza güçlüğü gibi belirtilerde B12 eksikliğinin belirtileri olarak kabul edilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 3

YETERSİZ BESLENME 

B12 vitamini eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri beslenme eksikliğidir. B12 vitamini doğal olarak et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerde bulunur.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 4

Hayvansal ürünlerin tüketimini önleyen veya kısıtlayan vejetaryenler ve veganlar özellikle risk altındadır. Zamanla, B12 vitamini kaynaklarının eksik olduğu bir diyet eksikliğe yol açabilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 5

B12 VİTAMİNİNİ EMİLİMİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR

Bir kişinin beslenmesinde yeterli miktarda B12 vitamini bulunsa bile malabsorbsiyon bozuklukları bu önemli besinin emilimini engelleyebilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 6

Zararlı anemi, atrofik gastrit ve çölyak hastalığı gibi durumlar mideye veya ince bağırsağa zarar vererek vücudun B12 vitaminini etkili bir şekilde absorbe etme yeteneğini azaltabilir. Bu rahatsızlıklara sahip bireyler genellikle B12 seviyelerini korumak için özel tedaviye veya diyet takviyelerine ihtiyaç duyarlar.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 7

YETERSİZ MİDE ASİDİ

Mide asidi, B12 vitamininin yiyeceklerden salınmasında hayati bir rol oynar ve midedeki bir glikoprotein olan intrinsik faktöre bağlanmasını sağlar.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 8

Bu kompleks ince bağırsakta emilim için gereklidir. Asit reflü veya bazı ilaçların kullanımı gibi mide asidini azaltan durumlar bu süreci engelleyebilir ve B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 9

Gastrointestinal cerrahi, özellikle de kilo verme prosedürleri geçiren kişiler, B12 vitamini eksikliği açısından daha yüksek risk altında olabilir. Bunun nedeni, midenin ve ince bağırsağın belirli bölümlerinin ameliyat sırasında değiştirilebilmesi veya çıkarılabilmesi ve bu durumun vücudun B12 vitaminini absorbe etme yeteneğinin azalmasıdır.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 10

BAZI İLAÇLARIN UZUN SÜRE KULLANIMI

Bazı ilaçlar vücudun B12 vitaminini absorbe etme yeteneğini etkileyebilir. Yaygın olarak asit reflü için reçete edilen proton pompa inhibitörleri (PPI'ler) ve diyabeti yönetmek için kullanılan bir ilaç olan metformin, B12 emiliminin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu ilaçları uzun süre kullanan kişiler potansiyel eksiklik açısından izlenmelidir ve takviye gerekebilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 11

YAŞLILIK

Yaşlılar çeşitli faktörlerden dolayı B12 vitamini eksikliğine daha duyarlıdır. Bireyler yaşlandıkça mide astarları incelir ve bu da asit üretiminin azalmasına neden olur. Ek olarak, birçok yaşlı yetişkin B12'yi diyetlerinden absorbe etmekte zorluk çekmektedir. Yaşlı popülasyonlar için genellikle düzenli tarama ve takviye önerilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 12

ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol tüketimi, B12 vitamini eksikliği riskinin artmasına neden olabilir. Alkol mide zarına zarar verebilir ve onun içsel faktör salgılama yeteneğini bozabilir. Ayrıca B12 vitamininin depolanması ve salınması için gerekli olan karaciğeri de etkileyebilir. Bu nedenle kronik alkol kötüye kullanımı eksikliği şiddetlendirebilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 13

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 vitamini eksikliğinin anemi, nörolojik bozukluklar, yorgunluk, halsizlik ve bilişsel bozukluk gibi çeşitli sonuçları olabilir. Tedavi edilmezse sinir sisteminde ciddi ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. B12 eksikliği olan hamile kadınlar hamilelikte komplikasyon yaşayabilir ve bebeklerinde gelişimsel sorunlar yaşayabilir.

B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor - 14

GENETİK FAKTÖRLER

Bazı durumlarda genetik faktörler B12 vitamini eksikliğine katkıda bulunabilir. Konjenital pernisiyöz anemi gibi bazı kalıtsal durumlar, vücudun içsel faktör üretme veya B12 vitaminini etkili bir şekilde absorbe etme yeteneğini etkiler. Bu bireyler ömür boyu takviye gerektirebilir.

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