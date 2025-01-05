B12 eksikliğinin nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği böyle ortaya çıkıyor
B12 vitamini vücudunuzun ihtiyacı olan olmazsa olmaz vitaminler arasında yer alır. B12 vitamininin eksikliği yorgunluğa, halsizliğe sebep olabilir. Hatta başka ciddi hastalıkları da tetikleyebilir. Bazı günlük alışkanlıklar vücudunuzdaki B12 vitaminin azalmasına neden olur.
B12 vitamini vücudunuzda eksik olduğunda pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. B12 eksikliği genellikle kansızlık, güçsüz hafıza ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir