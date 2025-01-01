B12 eksikliğinin sinsi ilerleyen 5 belirtisi: Ayaklarınızı hemen kontrol edin

3. YÜRÜME ZORLUĞU VE DENGE KAYBI

B12 vitamini eksikliği, özellikle karanlıkta yürürken dengenizi koruma yeteneğinizi de etkileyebilir.

Bunun nedeni, vitaminin sinirlerin etrafındaki koruyucu bir kaplama olan miyelin üretimi için hayati önem taşımasıdır. Miyelin hasar gördüğünde, sinir sinyalleri bozulur ve bu da koordinasyon sorunlarına yol açar.

Harvard Tıp Fakültesi'nden yapılan araştırmalar, uzun süreli eksikliğin, özellikle ayaklarda başlangıçta beceriksizlik veya dengesizlik olarak ortaya çıkabilen yürüyüş bozukluklarına neden olabileceğini belirtmektedir.