B12 eksikliğinin sinsi ilerleyen 5 belirtisi: Ayaklarınızı hemen kontrol edin
B12 vitamini eksikliği genellikle özellikle ayaklarda belirgin olmayan belirtiler gösterir. Başlıca göstergeler arasında uyuşma, karıncalanma, yanma hissi, yürüme zorluğu, soluk veya sarımsı cilt ve sürekli soğukluk bulunur. Bu belirtiler, bozulmuş sinir fonksiyonundan ve azalmış kırmızı kan hücresi üretiminden kaynaklanır. Erken teşhis ve diyet kaynaklarına veya takviyelere yönelmek geri dönüşü olmayan hasarı önleyebilir.
B12 vitamini eksikliğinin belirtileri sessizce ruh halinizi, enerji seviyenizi ve günlük aktivitelere olan ilginizi etkileyebilir. Rehavet hakim oldukça, motivasyonunuzu korumanız giderek zorlaşabilir. B12 vitamini, sinirlerinizin ve kan hücrelerinizin sağlığını korumada önemli bir rol oynayan hayati bir besindir.