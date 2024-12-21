B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın

Sürekli üşüyorsanız bu durum altta yatan bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Demir veya B12 vitamini eksiklikleri, kırmızı kan hücresi üretimini engelleyerek oksijen akışını azaltır ve vücutta titremeye neden olur. Hipotiroidizm metabolizmayı yavaşlatır ve ısı üretimini düşürür. Genellikle diyabet veya hipertansiyonla bağlantılı olan zayıf dolaşım, sıcaklığı ekstremitelere sınırlar. Susuzluk vücut sıcaklığının düzenlenmesini bozar. Çok mu üşüyorsunuz? İşte bunun nedeni.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 1

Herhangi bir kış mevsiminde soğuk hissetmek tamamen doğaldırancak normal bir sıcaklıkta sürekli olarak soğuk hissediyorsanız, bunun nedeni sağlığınızla ilgili bazı altta yatan sorunlar olabilir.

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B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 2

1. DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir, vücutta oksijen taşıyan hemoglobin veya kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gerekli olan önemli bir mineraldir.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 3

Bu durumda, düşük demir seviyeleri dokulara daha az oksijen verir ve böylece kendinizi üşümüş, uyuşuk ve güçsüz hissedersiniz. Soğuk eller ve ayaklar, kansızlığın yaygın belirtileridir.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 4

2. TİROİD SORUNLARI

Az çalışan tiroid bezi hipotiroidizm olarak bilinir; metabolizmanızın hızını düşürür. Metabolizma vücudunuzda enerji üretir ve ısı üretir. Daha az metabolizma ile ısı üretiminiz düşer ve sizi soğuğa karşı daha duyarlı hale getirir.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 5

3. ZAYIF KAN DOLAŞIMI

Kan bu bölgelere sıcaklık iletmek için mücadele ettiğinden ellerde ve ayaklarda soğuk uçlara yol açabilir. Zayıf kan dolaşımı, diyabet, hipertansiyon ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi birçok hastalık nedeniyle oluşur.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 6

4. B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 Vitamini, kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı oluşumu ve sinir fonksiyonları için önemlidir.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 7

Bu nedenle, eksikliğiyle vücudunuza iletilen oksijen azalabilir ve sinir sisteminize zarar verebilir, soğuk ve uyuşukluk hissini tetikleyebilir.

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 8

5. SUSUZLUK

Su, atmosferik sıcaklık düzenlemesinde hayati bir rol oynar. Başka bir deyişle, insanlar susuz kaldığında vücut ısısını korumada bir sorun yaşanır; bu nedenle, kişi normalden daha soğuk hisseder. Uygun sıvı alımı vücudun verimli bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır

B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın - 9


Sürekli üşüyen kişiler, bu belirtiyi görmezden gelmemeli ve doktorunuza danışmalıdır. Bu belirtileri ele almak ciddi sağlık komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Vücudunuzu dinleyin, bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve vücudunuzu sıcak ve gerçekten sağlıklı tutmak için sağlıklı egzersiz yapın.

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