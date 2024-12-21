B12, kansızlık ve demir eksikliği: Vücuttaki bu belirtiyi hafife almayın
Sürekli üşüyorsanız bu durum altta yatan bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Demir veya B12 vitamini eksiklikleri, kırmızı kan hücresi üretimini engelleyerek oksijen akışını azaltır ve vücutta titremeye neden olur. Hipotiroidizm metabolizmayı yavaşlatır ve ısı üretimini düşürür. Genellikle diyabet veya hipertansiyonla bağlantılı olan zayıf dolaşım, sıcaklığı ekstremitelere sınırlar. Susuzluk vücut sıcaklığının düzenlenmesini bozar. Çok mu üşüyorsunuz? İşte bunun nedeni.
Herhangi bir kış mevsiminde soğuk hissetmek tamamen doğaldırancak normal bir sıcaklıkta sürekli olarak soğuk hissediyorsanız, bunun nedeni sağlığınızla ilgili bazı altta yatan sorunlar olabilir.