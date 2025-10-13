B12 kaynaklarının en iyisi: Kan hücrelerinin oluşumunu destekliyor

B12 VİTAMİNİ KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

B12 vitamini , karaciğerin vücuttaki tüm toksinleri atmak ve hormonları düzenlemek için kullandığı biyokimyasal bir süreç olan metilasyon için gereklidir.

Vücuttaki düşük B12 vitamini seviyeleri genellikle NAFLD ile ilişkilendirilir, ancak vücuttaki B12 miktarı uygunsa, yağ metabolizmasını düzenlemeye yardımcı olabilir ve karaciğer iltihabını azaltarak zamanla karaciğer hasarına karşı koruma sağlayabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, normal bir yetişkinin günlük 2,4 mcg B12'ye ihtiyacı vardır; 14-18 yaş arası gençlerin ise 2,4 mcg'ye ihtiyacı vardır .