B12 kaynaklarının en iyisi: Kan hücrelerinin oluşumunu destekliyor

B12 vitamini eksikliğini giderebilmek için besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Peki, hangi besinler en iyi B12 kaynağıdır? İşte düzenli tüketildiğinde B12 depolarını dolduran besinler.

B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda, DNA sentezinde ve hatta sinir fonksiyonlarında kilit rol oynayan hayati bir besindir. Çoğu insanın farkında olmadığı şey ise B12 vitamininin karaciğer sağlığını da birçok önemli şekilde desteklediğidir.

Karaciğer, vücutta B12 vitaminini depolayan ana organdır ve bu vitaminin eksikliği zamanla karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. B12 vitamini vücutta yeterli miktarda mevcutsa, zamanla önemli ölçüde birikebilen bir amino asit olan homosisteini azaltarak yağlı karaciğer ve karaciğer iltihabı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, sağlıklı ve işlevsel bir karaciğer için gerekli olan vücudun doğal detoks süreçlerini de destekler.

B12 VİTAMİNİ KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

B12 vitamini , karaciğerin vücuttaki tüm toksinleri atmak ve hormonları düzenlemek için kullandığı biyokimyasal bir süreç olan metilasyon için gereklidir.

Vücuttaki düşük B12 vitamini seviyeleri genellikle NAFLD ile ilişkilendirilir, ancak vücuttaki B12 miktarı uygunsa, yağ metabolizmasını düzenlemeye yardımcı olabilir ve karaciğer iltihabını azaltarak zamanla karaciğer hasarına karşı koruma sağlayabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, normal bir yetişkinin günlük 2,4 mcg B12'ye ihtiyacı vardır; 14-18 yaş arası gençlerin ise 2,4 mcg'ye ihtiyacı vardır .

YUMURTA

Yumurta, özellikle de yumurta sarısı, doğal bir B12 vitamini kaynağıdır. Ayrıca temel yağlar ve protein içerir; haşlanmış, çırpılmış veya haşlanmış yumurta, sinir ve karaciğer sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Bunlar, özellikle sıkı vejetaryen olmayan kişiler için faydalıdır. Yeterli B12 vitamini sağlamanın yanı sıra, vücudun ihtiyaç duyduğu proteini de sağlar.

SÜT

Süt, doğal ve en kolay bulunabilen B12 vitamini kaynaklarından biridir. Birçok sağlık uzmanı, günlük süt tüketiminin B12 vitamini eksikliğini önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Süt, kolayca bulunabilmesinin yanı sıra zengin bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır. Veganlar, sütü soya sütüyle değiştirebilirler. USDA'ya göre, bir bardak soya sütü önerilen B12 vitamini alımının %45'ini karşılar.

BALIK

Balık, zengin bir B12 vitamini kaynağıdır. En yüksek miktarda B12 içeren balıklar ton balığı, somon, sardalya ve alabalıktır. ABD Tarım Bakanlığı'na göre, bir su bardağı veya 150 gram süzülmüş sardalya %554 oranında B12 vitamini sağlarken, somon yüksek miktarda protein içerir; yarım filetoda (178 gram) yaklaşık 40 gram protein bulunur.

TAVUK

Tavuk, bir diğer iyi B12 vitamini, protein ve yağsız yağ kaynağıdır. Harvard Health'e göre, 75 gram tavuk göğsü yaklaşık 0,3 mikrogram B12 vitamini içerir. Tavuktaki B12 vitamini, kırmızı kan hücresi üretimini, sinir sistemi sağlığını destekler ve enerji üretimini yönetir. Izgara, fritözde veya tavada kızartılarak tüketilebilir.

TAHILLAR

Zenginleştirilmiş tahıllar, özellikle vejetaryenseniz, B12'nin en önemli kaynağıdır. B12 doğal olarak yalnızca hayvansal ürünlerde bulunduğundan, zenginleştirme tahılları kullanışlı ve erişilebilir bir seçenek haline getirir. Ne kadar B12 sağlayabilecekleri konusunda kesin bir bilgi yoktur; bunun için besin etiketini kontrol ederek B12 içeriğini doğrulayabilirsiniz. B12, zenginleştirilmiş tahıl şeklinde tüketildiğinde, kırmızı kan hücresi üretimini ve enerji metabolizmasını destekleyebilir.

YOĞURT

Yoğurt, mükemmel ve doğal bir B12 vitamini kaynağıdır ve bu da onu probiyotik faydaları ve zengin besin profiliyle bilinen popüler bir süt ürünü haline getirir. Yoğurttaki B12 vitamini şunları destekler: Kırmızı kan hücresi oluşumu, DNA sentezi ve sinir sistemi sağlığı. Tipik 150 gramlık sade yoğurt porsiyonu yaklaşık 1,1 ila 1,4 mikrogram B12 vitamini içerir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

