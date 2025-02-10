B12 seviyesini artırıyor: Beyin fonksiyonu ve kırmızı kan hücresi için önemli

B12 VİTAMİNİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN İPUÇLARI

Sadece B12 açısından zengin yiyecekler yemek yeterli değildir; vücudunuzun onu düzgün bir şekilde emmesi de gerekir.



Yoğurt, ve lor gibi fermente edilmiş yiyecekler sağlıklı bağırsak bakterilerini teşvik eder ve bu da B12 emilimine yardımcı olur.



Güneş ışığı bağırsak sağlığını düzenlemeye yardımcı olur ve dolaylı olarak B12 emilimini iyileştirir. Her gün en az 15-20 dakika güneş ışığı almayı hedefleyin.



Kafein B12 emilimini engeller, bu nedenle yemeklerden hemen sonra çay/kahve içmekten kaçının.

Ispanak, mercimek ve pancar kırmızı kan hücresi üretimini iyileştirerek vücudunuzun B12'yi daha iyi kullanmasına yardımcı olur.

Aşırı pişirme süt ürünlerindeki ve mantarlardaki B12'yi yok edebilir. Bunun yerine buharda pişirmeyi veya hafifçe sotelemeyi deneyin.

Sağlıklı bir sindirim sistemi daha iyi B12 emilimini sağlar. Meyve, sebze ve tam tahıllar gibi yüksek lifli yiyecekler tüketin.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.