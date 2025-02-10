B12 seviyesini artırıyor: Beyin fonksiyonu ve kırmızı kan hücresi için önemli
B12 vitamini enerji, beyin fonksiyonu ve kırmızı kan hücresi üretimi için gereklidir. Bazı besinler B12 açısından zengindir ve düzenli tüketimi B12 seviyesini iyileştirebilir. Peki, B12 kaynakları nelerdir?
B12 vitamini enerji, beyin fonksiyonu ve kırmızı kan hücresi üretimi için oldukça önemlidir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yetişkinler için 2,4 mcg B12 vitamini önermektedir. Ancak çoğunlukla hayvansal gıdalarda bulunur ve vejetaryenlerin yeterli miktarda almasını zorlaştırır. İyi haber şu ki bazı vejetaryen kaynaklar, özellikle akıllı emilim teknikleriyle birleştirildiğinde B12 seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir.