B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor

B12 vitamini kırmızı kan hücreleri oluşturmak, DNA yapmak ve sinir fonksiyonunu sürdürmek için gereklidir. Bu vitamin insan vücudu tarafından üretilemese de, gıda ve takviyeler yoluyla edinilebilir. Günlük en az 2,4 mikrogram B12 vitamini tüketilmesi önerilir. İşte B12 vitamini seviyelerimizi doğal olarak yükseltmemize yardımcı olacak diyet önerileri...

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 1

B12 vitamini, vücut için oldukça önemli bir vitamin olup, sinir sistemi sağlığını destekleyen ve kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olan bir besin maddesidir. Ayrıca DNA sentezi ve enerji üretiminde de rol oynar.

SAĞLIK HABERLERİ

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 2

B12 vitamini, et, balık, yumurta ve süt ürünlerinde bolca bulunur. Vejetaryenler veya veganlar, bu vitaminin yetersizliğini yaşamamak için genellikle takviye almalıdırlar çünkü bu vitamin bitkisel kaynaklarda bulunmaz.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 3

Ayrıca, bazı mide ve bağırsak hastalıkları B12 emilimini etkileyebilir, bu yüzden bu tür sağlık sorunları olan kişilerin de dikkatli olması gerekebilir.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 4

TAVUK, BALIK, YUMURTA TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Bu gıdaların çeşitliliğini diyetimize dahil etmek, B12 alımımızı önemli ölçüde artırabilir. Tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi yiyecekler bu hayati besin açısından zengindir.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 5

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bu hayvansal gıdaların düzenli tüketimi vücutta yeterli B12 seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 6

Güçlendirilmiş gıdalar iyi bir B12 vitamini kaynağıdır. Birçok bitki bazlı süt, kahvaltılık gevrek ve besin mayası B12 ile güçlendirilmiştir.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 7

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak takviyeli gıdalar tüketen kişilerin, tüketmeyenlere kıyasla daha iyi B12 seviyelerine sahip olduğunu buldu. Takviyeli gıdaları seçerken, yeterli miktarda B12 sağladıklarından emin olmak için etiketleri dikkatlice okuyun.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 8

SAKATAT TÜKTİMİ B12 SEVİYESİNİ ARTIRIYOR

Karaciğer ve böbrek gibi sakatatlar inanılmaz derecede besin açısından yoğun ve özellikle B12 Vitamini açısından yüksektir. Örneğin, kuzu karaciğeri porsiyon başına günlük değerin %3000'inden fazlasını sağlar.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 9

Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, sakatat tüketmenin, özellikle eksiklikleri olan kişiler için B12 alımını artırmak için etkili bir strateji olabileceğini öne sürüyor.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 10

B12 TAKVİYESİ KULLANIRKEN DİKKAT

Bazen, özellikle yaşlı yetişkinler veya emilim sorunları olanlar için, tek başına diyet B12 Vitamini ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, B12 takviyeleri çok faydalı olabilir.

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 11

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan bir araştırmaya göre, B12 takviyeleri B12 seviyelerini etkili bir şekilde artırabilir ve eksiklikleri önlemeye yardımcı olabilir. Uygun dozu belirlemek için herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce bir doktora danışın. Fermente yiyecekler kurtarmaya geliyor

B12 seviyesini zirve yaptırıyor! Kan değerini artırıyor: Beyni gençleştirip, hafızayı güçlendiriyor - 12

Fermente yiyecekler de B12 alımınıza katkıda bulunabilir. Bu yiyecekler, bazıları B12 Vitamini üretebilen bakterileri içeren bir işlemle üretilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışma, fermente yiyeceklerin biyoyararlanımlı B12 sağlama potansiyelini vurguluyor, ancak seviyeler büyük ölçüde değişebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER