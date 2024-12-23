B12 vitamini emilimi nasıl artırılır? Kırmızı kan hücresinin üretimini destekliyor

B12 VİTAMİNİ EMİLİMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

B12 vitamini, ince bağırsakta emilen ve vücutta önemli bir rol oynayan bir vitamindir. Emilim süreci birkaç adımdan oluşur:



Mideye Giriş: B12 vitamini, genellikle besinlerle alınır. Mideye girdiğinde, mide asidi ve bir protein olan intrensek faktör (IF) tarafından işlenmeye başlar. Bu protein, B12 ile bağlanarak onu korur ve emilmesine yardımcı olur.



İnce Bağırsak: B12 vitamini, mideyi terk ettikten sonra ince bağırsaklara geçer. Burada, IF ile bağlanmış olan B12 vitamini, ileum adı verilen ince bağırsak kısmında bulunan özel hücreler tarafından emilir. Bu süreç, aktif taşıma gerektirir.



Kan Dolaşımına Geçiş: Emilmiş B12 vitamini, kana karışır ve transkobalamin II adlı bir taşıyıcı protein aracılığıyla vücuda dağılır. Bu taşıyıcı protein, B12'nin vücutta kullanılabilir olmasını sağlar.



Depolanma: B12 vitamini, karaciğer gibi organlarda depolanabilir ve vücut ihtiyaç duyduğunda buradan kullanılır. Depolama kapasitesi oldukça yüksektir, bu nedenle vücut uzun süre B12 vitamini eksikliği yaşamaz.