B12 vitamini en çok hangi besinlerde var? Beyin sağlığı için gerekli

Nörotransmitterleri beyin hücreleriniz arasındaki kısa mesajlar olarak düşünün. B12 vitamini, ruh halinizi dengede tutan serotonin ve dopamin gibi bu mesajları üretmeye yardımcı olur. B12 vitamini, sinirlerinizin etrafındaki koruyucu bir kaplama olan miyelin kılıfının korunmasına yardımcı olur. Onsuz, sinirleriniz açıkta kalan teller gibidir; sinyaller yavaşlar veya kaybolur.



B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ



Vücudunuzda B12 vitamini eksikliği varsa, bunu size bildirir, ancak belirtiler ilk başta belirsiz olabilir.



Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:



Sürekli yorgunluk veya halsizlik



Ruh hali değişimleri, kaygı veya depresyon

Hafıza sorunları veya beyin sisi

Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma

Konsantre olma sorunu

Soluk veya sarımsı cilt

Pürüzsüz, kırmızı dil (garip ama gerçek)

Bu işaretler kesinlikle B12 eksikliğiniz olduğu anlamına gelmez; ancak özellikle vejetaryen veya vegan iseniz seviyelerinizi kontrol etmek isteyebileceğinize dair ipuçlarıdır.





