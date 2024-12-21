B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu
Kestaneler, özellikle kilolarına dikkat edenler için sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık seçeneği sunar. Diğer kuruyemişlerden daha düşük kalorili ve yağlıdırlar, lif, vitamin ve antioksidan açısından zengindirler. Bu besin kaynakları göbek yağının azaltılmasına, kan şekerinin kontrol altına alınmasına ve tokluk hissinin artmasına katkıda bulunabilir.
Fırından yeni çıkmış sıcak ve kavrulmuş kestanelerin tadını çıkarmanın tam zamanı. Nefis bir atıştırmalık olan bu gerçek kuruyemişin besin profili, normal kuruyemişlerden ziyade bir meyveye benzer.