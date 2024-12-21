B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu

Diğer kuruyemişlerden farklı olarak, bir ons kestanenin kalorisi çok düşüktür ve bu da kilo kaybı için faydalı olabilir. Ayrıca yağ oranları da nispeten düşüktür ve bu da onları suçluluk duymadan tüketebileceğiniz bir şımarıklık haline getirir.