B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu

Kestaneler, özellikle kilolarına dikkat edenler için sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık seçeneği sunar. Diğer kuruyemişlerden daha düşük kalorili ve yağlıdırlar, lif, vitamin ve antioksidan açısından zengindirler. Bu besin kaynakları göbek yağının azaltılmasına, kan şekerinin kontrol altına alınmasına ve tokluk hissinin artmasına katkıda bulunabilir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 1

Fırından yeni çıkmış sıcak ve kavrulmuş kestanelerin tadını çıkarmanın tam zamanı. Nefis bir atıştırmalık olan bu gerçek kuruyemişin besin profili, normal kuruyemişlerden ziyade bir meyveye benzer.

SAĞLIK HABERLERİ

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 2

Diğer kuruyemişlerden farklı olarak, bir ons kestanenin kalorisi çok düşüktür ve bu da kilo kaybı için faydalı olabilir. Ayrıca yağ oranları da nispeten düşüktür ve bu da onları suçluluk duymadan tüketebileceğiniz bir şımarıklık haline getirir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 3

Düşük kalorili ve son derece doyurucudur, özellikle kilo verme yolculuğunda olanlar için mükemmel bir seçimdir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 4

Düşük yağ ve kalorili yapısıyla, çalışmalar kestanenin diyete eklenmesinin göbek yağının birikmesini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir ons kestane yaklaşık 70 kaloriye sahipken, aynı miktarda badem yaklaşık 170 kaloriye sahiptir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 5

Kestaneler çiğ, kavrulmuş veya çekilmiş olarak yenebilir ve dış kabukları çıkarıldıktan sonra tadı çıkarılabilir.

Çiğ ve pişmiş versiyonları arasında tat farklı olabilir, çünkü çiğ yenildiğinde biraz acıdır, kavurma veya kaynatma ise sindirimi daha kolay olan daha tatlı, daha yumuşak taraflarını ortaya çıkarır. Popüler türleri arasında Çin kestanesi, Japon kestanesi, Avrupa kestanesi ve Amerikan kestanesi bulunur.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 6

KİLO KAYBI VE GÖBEK YAĞI KAYBI

Bir çok çalışma kestane atıştırmanın kolesterolü ve göbek yağını azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Ancak bunu kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kalorisi düşük ve lif oranı yüksek oldukları düşünüldüğünde, bu peptit YY (PYY) ve glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) gibi iştahı azaltan hormonların üretimini artırabilir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 7

C VİTAMİNİ DEPOSU

Kestaneler çok miktarda C vitamini, iyi miktarda B6 vitamini, tiamin, folat ve riboflavin, cömert miktarda manganez, potasyum, bakır, fosfor, magnezyum ve demir ve az miktarda doymamış yağ asidi içerir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 8

C vitamini kış aylarında saçı ve cildi besleyebilir ve enfeksiyonlara karşı savaşmak için bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 9

ANTİOKSİDAN

Kestaneler ayrıca gallik asit ve ellajik asit gibi polifenollerin harika bir kaynağıdır. Bu antioksidanlar serbest radikallerle savaşmaya ve vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 10

GLUTENSİZ

Çölyak hastalığı veya gıda alerjisi olan kişiler glütensiz oldukları için kestanelere güvenebilirler. Bu gıda intoleranslarına sahip kişilerin genel olarak fındık yemeleri önerilmez.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 11

TOKLUK HİSSİNE YARDIMCI OLUR

Ayrıca tokluk hissini teşvik edebilen ve sağlıksız istekleri ve istenmeyen kilo alımını önleyebilen iyi miktarda dirençli nişasta içerirler.

B6, magnezyum, manganez içeren bağışıklık güçlendirici: Yemeyen yok ama bu etkisini çok az kişi biliyordu - 12

YAĞ VE SODYUM ORANI DÜŞÜK

Kestanelerin yağ oranı çok düşüktür, tuz oranı düşüktür ve kolesterol içermez. Akıllı karbonhidratların harika bir kaynağıdır. Ayrıca diyet lifi açısından yüksektir ve potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir.

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİNİ KONTROL EDER

Kestaneler düşük glisemik indekse sahiptir ve bu da onları diyabet hastaları için ideal bir atıştırmalık yapar.

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