Babam kalp krizi geçirdi, benim de başıma gelecek mi? Sessiz risk, güçlü etki.

Dünya genelinde kalp krizi ve kalp hastalıkları önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp hastalığı genetik mi? Bu sorunun yanıtı her zaman merak ediliyor. Peki, kalp hastalıkları genetik miras mı? Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Şahin Şenay açıkladı

Prof. Dr Şahin Şenay, Toplumda bu durumu en net gösteren örneklerden biri ailesel kolesterol yüksekliği, yani ailevi hiperkolesterolemi. Özellikle genç yaşta kalp krizi geçiren hastalara bakıldığında anne-babasında veya kardeşlerinde de benzer sağlık problemlerinin olduğu görülebilir, ailesel taramalarda ise karşımıza sıklıkla çocuk yaşlardan itibaren başlayan kolesterol yüksekliği tespit edilebilmektedir." diyor.

"Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeyi belirgin seviyede yüksek ise, çocuk yaşlarda herhangi bir yakınmaya neden olmasa da 30-40’lı yaşlarda kalp krizini tetikleyebilecek damar hasarına neden olabilir." diyen Şenay, "Bu tablo, kalp hastalıklarında genetik riskin nasıl sessiz ama güçlü bir şekilde ilerleyebileceğini gösteren bir örnektir. Genetik risk toplumdan topluma değişebilir, örneğin kalp damarlarında tıkanıklık görülme oranı Kuzey Avrupa’da %5 seviyelerinde iken bu oran ülkemizde %7, Ortadoğu ülkelerinde ise % 10’lardadır." ifadelerini kullandı.