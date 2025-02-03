Bacaklarda kan pıhtısına dikkat! Tehlikeli olabilecek 5 belirti
Kan pıhtıları veya tromboz, özellikle bacaklarda olduğunda, ciddi sağlık riskleri oluşturur. Uzun süreli hareketsizlik, travma, tıbbi durumlar ve hormonal faktörler temel katkıda bulunanlardır. Daha uzun boylu kişilerde, daha fazla risk vardır. Bacak şişmesi ve ağrı gibi belirtilere hemen dikkat edilmesi gerekir. Önleyici tedbirler arasında düzenli egzersiz, hidrasyon, kronik rahatsızlıkların yönetimi bulunur.
Tıbbi olarak tromboz olarak bilinen kan pıhtıları, vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabilir. Bunlar, kanamayı kontrol eden ve içeride kan akışını durdurarak yaşamı tehdit eden durumlara yol açan küçük jel benzeri kitlelerdir.
En yaygın yer bacakların derin damarlarıdır. Derin Ven Trombozu (DVT) adı verilen bu durum, derhal teşhis edilmez ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Damarlardaki kan yeterince hızlı hareket etmediğinde meydana gelir.