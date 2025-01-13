Badem, Hindistan cevizi, İnek sütü: Hangisi daha sağlıklı?

ABD'de ve Asya'nın bazı bölgelerinde birçok kişi sütü popüler bir içecek olarak seçiyor. Kalsiyum açısından zengin olan süt, binlerce yıldır kullanılıyor ve önemli besinlerin ana kaynaklarından biri olduğu söyleniyor.



Çocukken hepimiz neredeyse her gün bir bardak içerdik ve özellikle kahvaltıda yer alıyorsa asla atlamazdık. Ancak yıllar geçtikçe içecek seçimimiz ve laktoz intoleransı durumlarının artmasıyla süt, ününü kafeine kaptırdı.