Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin
Polikistik Over Sendromu (PKOS), insülin direncini ve iltihabı etkileyen kadınlar için giderek artan bir endişe kaynağıdır. Diyet değişiklikleri, yüksek lifli gıdalar, yağsız protein ve antioksidanlara vurgu yaparak PCOS'u yönetmek için çok önemlidir. Faydalı yağ asitleri açısından zengin olan bademler, kolesterolü, insülin tepkisini iyileştirerek, hormonları düzenlemede önemli bir rol oynar. Peki, bademler PKOS olan kişilere nasıl fayda sağlayabilir?
Polikistik over sendromu (PKOS), birçok kadında yaygın olarak görülen bir jinekolojik rahatsızlıktır ve dünya çapında vakalar artmaktadır.