Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin

BADEM TÜKETMEK PKOS YÖNETİMİNE NASIL YARDIMCI OLUR?

Bademler düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bademler ayrıca insülin tepkisini artırmaya, adiponektinin (glikoz seviyelerini, yağ asidi yıkımını ve diğer metabolik süreçleri düzenlemeye yardımcı olan bir protein hormonu) ve testosterona bağlanan ve androjenik etkilerini azaltan seks hormonu bağlayıcı globulinin (SHBG) düzenlenmesine yardımcı olur. Bu, PKOS'u yönetmek için çok önemli olan vücutta daha az serbest testosterona yol açacaktır.