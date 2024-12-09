Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin

Polikistik Over Sendromu (PKOS), insülin direncini ve iltihabı etkileyen kadınlar için giderek artan bir endişe kaynağıdır. Diyet değişiklikleri, yüksek lifli gıdalar, yağsız protein ve antioksidanlara vurgu yaparak PCOS'u yönetmek için çok önemlidir. Faydalı yağ asitleri açısından zengin olan bademler, kolesterolü, insülin tepkisini iyileştirerek, hormonları düzenlemede önemli bir rol oynar. Peki, bademler PKOS olan kişilere nasıl fayda sağlayabilir?

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 1

Polikistik over sendromu (PKOS), birçok kadında yaygın olarak görülen bir jinekolojik rahatsızlıktır ve dünya çapında vakalar artmaktadır.

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Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 2

PCOS genellikle insülin direnci, dislipidemi ve artan iltihapla ilişkilidir. Bu nedenle, diyet düzenlemesi semptomların yönetiminde ve PCOS kontrolünde önemli bir rol oynar.

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 3

Basit ve nişastalı karbonhidratlar ve şekerleme ürünleri, ultra işlenmiş gıdalar, iltihaplı bitkisel yağlar, yüksek laktoz, hormon indükleyen ve alerjene neden olan gıdalar ile paketlenmiş gıdalar ve kızarmış yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Mevsim sebzeleri, yağsız protein, iltihap giderici gıdalar ve antioksidan açısından zengin gıdalarla yüksek lif açısından zengin bir diyet, PKOS'lu kadınlara büyük fayda sağlar.

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 4

Bununla birlikte, PKOS'lu kadınlar, özellikle tekli doymamış ve nçoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin bir kaynak olan Badem gibi belirli kuruyemişlerin diyet alımını içermelidir.

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 5

BADEM TÜKETMEK PKOS YÖNETİMİNE NASIL YARDIMCI OLUR?

Bademler düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bademler ayrıca insülin tepkisini artırmaya, adiponektinin (glikoz seviyelerini, yağ asidi yıkımını ve diğer metabolik süreçleri düzenlemeye yardımcı olan bir protein hormonu) ve testosterona bağlanan ve androjenik etkilerini azaltan seks hormonu bağlayıcı globulinin (SHBG) düzenlenmesine yardımcı olur. Bu, PKOS'u yönetmek için çok önemli olan vücutta daha az serbest testosterona yol açacaktır.

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 6

Ayrıca, bademler erkek hormonları olan serbest androjeni de azaltma eğilimindedir. PKOS'ta yumurtalıklar çok fazla androjen üretir ve bu da bir dizi semptoma yol açabilir

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 7


PCOS'ta düzenli badem alımı plazma lipitleri ve androjen üretimi üzerinde faydalı etkilere yol açarak PCOS ve ilgili semptomların kontrolüne ve yönetimine yardımcı olur.

Bu nedenle, Bademler PKOS ve ilgili semptomların kontrolünü sağlayacak genel düzenli endokrin fonksiyonuna ve hormon düzenlemesine yardımcı olur.

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 8

Siz veya sevdiğiniz kişi PKOS'tan muzdaripse, lif, kaliteli protein, sınırlı karbonhidrat, düşük yağ ve yüksek antioksidan açısından zengin bir diyetle kendinizi beslediğinizden emin olun.

PKOS ve ilgili semptomları daha iyi yönetmek ve kontrol etmek için badem gibi kuruyemişleri dahil etmeyi unutmayın.

Badem yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı: Bu hastalığınız varsa avuç avuç yiyin - 9

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa mutlaka bir uzmana danışın.

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