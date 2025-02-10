Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var

Badem, son derece besleyici olmasına rağmen, belirli yiyeceklerle tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilir veya besin emilimini engelleyebilir. Sağlık yararlarını korumak ve uygun sindirimi sağlamak için bademi turunçgiller, süt ürünleri, yüksek oksalatlı yiyecekler, işlenmiş şekerler, soya ürünleri, tuzlu atıştırmalıklarla eşleştirmekten kaçının. Daha iyi besin emilimi ve genel sağlık için belirli kombinasyonları tercih edin.

Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 1

Badem, sağlıklı yağlar, protein, lif ve temel vitaminler ve mineraller açısından zengin, popüler ve besleyici bir atıştırmalıktır. Ancak, bazı yiyecekler bademle eşleştirildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir, besin emilimini engelleyebilir veya olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir.


SAĞLIK HABERLERİ

Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 2

BADEM VE EKŞİ BESİNLER

Portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller oldukça asidiktir, bademler ise lif ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Birlikte yendiğinde, bu kombinasyon şişkinlik, gaz ve mide ağrısı gibi sindirim rahatsızlığına neden olabilir.
Turunçgillerin asitliği bademlerin sindirimini yavaşlatabilir ve şişkinliğe yol açabilir. Turunçgiller, bademlerdeki kalsiyum gibi belirli minerallerin emilimini engelleyebilen yüksek düzeyde C vitamini içerir.

İkisini de yemek istiyorsanız, bunları günün farklı saatlerinde tüketin; bademleri atıştırmalık olarak ve turunçgilleri ayrı bir öğünde tüketin. Badem ve süt ürünleri hoş bir kombinasyon değildir


Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 3

Birçok kişi badem bazlı yemekleri süt ürünleriyle yemeyi sever, örneğin kremalı kahvede badem sütü. Ancak, farklı sindirim hızları nedeniyle süt ve badem birlikte sindirilmesi zor olabilir.

Birçok kişi laktoz intoleransına sahiptir ve süt ürünlerini bademle eşleştirmek sindirim sıkıntısını daha da kötüleştirebilir. Süt, demir ve magnezyum gibi bademdeki bazı minerallerin emilimini engelleyebilen bir protein içerir.

Bademi süt ürünleriyle karıştırmak yerine badem sütü gibi bitki bazlı alternatifleri tercih edin.

Bademler doğal olarak aşırı tüketildiğinde böbrek taşı oluşumuna neden olabilen bileşikler olan oksalatlar içerir. Bademin ıspanak, pancar ve tatlı patates gibi diğer yüksek oksalatlı yiyeceklerle eşleştirilmesi oksalat yükünü artırarak böbrek taşı riskini artırabilir. Aşırı oksalatlar kalsiyumla birleşerek kalsiyum-oksalat böbrek taşlarına yol açabilir. Yüksek oksalat seviyeleri kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum emilimini engelleyebilir.
Bademleri düzenli olarak tüketiyorsanız, lahana, veya kabak gibi düşük oksalatlı sebzelerle dengeleyin.

İŞLENMİŞ ŞEKER VE BADEM

Bademler genellikle yüksek miktarda işlenmiş şeker içeren tatlılarda, granola barlarda ve hamur işlerinde kullanılır. Ancak bademleri rafine şekerlerle eşleştirmek metabolizma ve kan şekeri seviyeleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Bademler şeker emilimini yavaşlatan sağlıklı yağlara sahip olsa da, aşırı rafine şeker yine de hızlı kan şekeri yükselmelerine neden olabilir. İşlenmiş şekerler kronik inflamasyona katkıda bulunarak bademlerin anti-inflamatuar faydalarına karşı koyar. Fındık ve rafine şeker kombinasyonu kalori açısından yoğun olup aşırı tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir.

İşlenmiş şekerler yerine bal, akçaağaç şurubu veya hurma gibi doğal tatlandırıcıları tercih edin. Tofu gibi soya ürünleri asla bademle birlikte yenmemelidir

Soya bazlı yiyecekler, kalsiyum, çinko ve demir gibi minerallere bağlanarak emilimini önleyebilen fitat adı verilen bileşikler içerir. Bademler zaten mineral açısından zengindir ve bunları soya ürünleriyle birlikte tüketmek besin biyoyararlanımını daha da azaltabilir.

Hem soya hem de badem, d

Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 4

emir ve kalsiyum emilimini sınırlayabilen fitik asit içerir. Soya, aşırı tüketildiğinde hormon seviyelerini bozabilen fitoöstrojenler içerir.

Soya tüketiyorsanız, bademle birleştirmek yerine demir emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin yiyeceklerle birleştirin.


Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 5

TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR VE BADEM

Bademler genellikle cips, simit veya tuzlu kraker gibi yüksek sodyumlu işlenmiş atıştırmalıklarla birlikte kuru yemiş karışımlarına eklenir. Bu lezzetli bir kombinasyon gibi görünse de, aşırı tuz alımı kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çok fazla sodyum kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir


Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 6

Yüksek sodyum seviyeleri şişkinliğe ve su tutulmasına neden olarak rahatsızlığa yol açar.

Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 7

İşlenmiş atıştırmalıklar genellikle bademin besinsel faydalarını ortadan kaldıran koruyucu maddeler ve sağlıksız yağlar içerir.


Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var - 8

Tuzlu işlenmiş atıştırmalıklar yerine bademleri tuzsuz çekirdekler, kuru meyveler veya bitter çikolata ile karıştırın.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER