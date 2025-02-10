Bademle birlikte tüketilmemesi gereken besinler: Bağırsak sağlığı için riskleri var

Birçok kişi badem bazlı yemekleri süt ürünleriyle yemeyi sever, örneğin kremalı kahvede badem sütü. Ancak, farklı sindirim hızları nedeniyle süt ve badem birlikte sindirilmesi zor olabilir.



Birçok kişi laktoz intoleransına sahiptir ve süt ürünlerini bademle eşleştirmek sindirim sıkıntısını daha da kötüleştirebilir. Süt, demir ve magnezyum gibi bademdeki bazı minerallerin emilimini engelleyebilen bir protein içerir.



Bademi süt ürünleriyle karıştırmak yerine badem sütü gibi bitki bazlı alternatifleri tercih edin.



Bademler doğal olarak aşırı tüketildiğinde böbrek taşı oluşumuna neden olabilen bileşikler olan oksalatlar içerir. Bademin ıspanak, pancar ve tatlı patates gibi diğer yüksek oksalatlı yiyeceklerle eşleştirilmesi oksalat yükünü artırarak böbrek taşı riskini artırabilir. Aşırı oksalatlar kalsiyumla birleşerek kalsiyum-oksalat böbrek taşlarına yol açabilir. Yüksek oksalat seviyeleri kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum emilimini engelleyebilir.

Bademleri düzenli olarak tüketiyorsanız, lahana, veya kabak gibi düşük oksalatlı sebzelerle dengeleyin.



İŞLENMİŞ ŞEKER VE BADEM



Bademler genellikle yüksek miktarda işlenmiş şeker içeren tatlılarda, granola barlarda ve hamur işlerinde kullanılır. Ancak bademleri rafine şekerlerle eşleştirmek metabolizma ve kan şekeri seviyeleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.



Bademler şeker emilimini yavaşlatan sağlıklı yağlara sahip olsa da, aşırı rafine şeker yine de hızlı kan şekeri yükselmelerine neden olabilir. İşlenmiş şekerler kronik inflamasyona katkıda bulunarak bademlerin anti-inflamatuar faydalarına karşı koyar. Fındık ve rafine şeker kombinasyonu kalori açısından yoğun olup aşırı tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir.



İşlenmiş şekerler yerine bal, akçaağaç şurubu veya hurma gibi doğal tatlandırıcıları tercih edin. Tofu gibi soya ürünleri asla bademle birlikte yenmemelidir



Soya bazlı yiyecekler, kalsiyum, çinko ve demir gibi minerallere bağlanarak emilimini önleyebilen fitat adı verilen bileşikler içerir. Bademler zaten mineral açısından zengindir ve bunları soya ürünleriyle birlikte tüketmek besin biyoyararlanımını daha da azaltabilir.



Hem soya hem de badem, d