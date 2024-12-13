Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır?

Bağırsak kanseri vakalarında dünya genelinde artış yaşanıyor. 50 yaş üstü için riskli olan bağırsak kanseri artık 25-49 yaş arası kişilerde de görülüyor. Kötü beslenme, obezite ve egzersiz eksikliği gibi sağlıksız yaşam tarzları bağırsak kanseri riskini artıran etkenler arasında. Çalışma, bağırsak kanseri riskini azaltmak için lif alımını artırmayı, susuz kalmamayı, düzenli egzersiz yapmayı, sağlıklı bir kiloyu korumayı ve alkol ve tütün kullanımını sınırlamayı öneriyor.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 1

Yeni bir Lancet araştırmasına göre, dünya genelinde 25-49 yaş arası kişilerde erken başlangıçlı bağırsak kanseri artıyor ancak artış İngiltere'de diğer ülkelere kıyasla bu durum daha fazla.

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Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 2

Yaşam tarzı faktörleri, bu kanser riskini artırmada önemli bir rol oynuyor. Düşük lifli kötü beslenme, daha fazla işlenmiş gıda, obezite ve egzersiz eksikliği, büyümesini besleyen temel faktörlerdir.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 3

Bağırsak kanseri, İngiltere'de en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Bağırsak kanseri, kolon ve rektumu içeren büyük bağırsakta gelişir ve bulunduğu yere bağlı olarak kolon kanseri veya rektum kanseri olarak adlandırılır.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 4

BAĞIRSAK KANSERİNİ ÖNLEME VE SAĞLIKLI YAŞAM TARZI

Bağırsak kanserinin belirtileri arasında dışkınızda değişiklikler, normal olmayan ishal veya kabızlık, tuvalete gitme sıklığında artış, dışkınızda kırmızı veya siyah görünebilen kan, popodan kanama, sık sık dışkılama ihtiyacı hissetme, mide ağrısı, karnınızda bir yumru, şişkinlik, çabalamadan kilo verme ve sebepsiz yere çok yorgun hissetme yer alır.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 5

Batı dünyasında yüksek miktarda kırmızı ve işlenmiş et tüketimi ve düşük lif alımı, bağırsak kanserinin yüksek görülme sıklığından sorumlu olabilir.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 6

Ek olarak, obezite, fiziksel aktivite eksikliği, tütün ve alkol kullanımı, uyku eksikliği ve diğer faktörlerin kolorektal kanser riskini daha da artırdığı kanıtlanmıştır.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 7

Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri bağırsak kanserini önemli ölçüde önlemeye yardımcı olabilir.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 8

İşte yapabileceğiniz birkaç şey.

1. DAHA FAZLA LİF TÜKETİN

Bağırsak kanseri olasılığı, lif açısından zengin bir diyetle büyük ölçüde azaltılabilir. Buna bol miktarda yapraklı yeşil sebzeler, lifli meyveler, kuruyemişler ve tohumlar ve diğer lif açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi dahildir. Tam tahıllı gevrekler, tam buğday makarnaları, yulaf, fasulye, nohut ve mercimek gibi yiyeceklerin hepsi lif kaynaklarıdır. Her gün 30 gr lif yemek, bağırsak kanseri riskini azaltabilir.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 9

Springer'da yayınlanan bir araştırmaya göre, öğünlerdeki lif, gastrointestinal sistemden geçiş süresinin azalmasına, kolon içeriğinin seyrelmesine ve kısa zincirli yağ asitlerinin üretiminin artmasına yol açan bakteriyel fermantasyonun artmasına katkıda bulunur.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 10

2. YETERLİ SU İÇİN

Bağırsak kanseri riskini önlemek için 6-8 bardak su içilmesi önerilir. Su, kolondaki zararlı toksinleri ve atık ürünleri temizlemeye yardımcı olur ve bunların kolon hücrelerinde birikmesini ve organa zarar vermesini önler. Süt, şekersiz içecekler, meyve suları, smoothieler vb. içerek sıvı tüketiminizi artırabilirsiniz.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 11

3. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Kolon kanserinin artmasının nedenlerinden biri, insanların günümüzde sürdürdüğü hareketsiz yaşam tarzı olabilir. Aktif bir yaşam tarzı ve egzersiz rutini, bu kansere yakalanma şansını azaltmaya yardımcı olabilir. Yürüme, ip atlama, koşma, bisiklete binme. Herhangi bir egzersiz aktif kalmak için düşünülebilir.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 12

4. KİLO VERİN

Obezite veya aşırı kilolu olmak, bağırsak kanseri riskinizi artırabilir. İngiltere'de 100 bağırsak kanserinden 11'inin (%11) sağlıklı vücut ağırlığına sahip olmayan kişilerle bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir. Kilo vermek için çaba göstermek, bağırsak kanseri geliştirme riskini azaltabilir.

Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır? - 13

5. SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

İngiltere'de 100 bağırsak kanserinden 6'sı alkol tüketimi nedeniyle ortaya çıkarken, bu tür vakaların 7'si tütün içmek nedeniyle meydana geliyor. Bu nedenle sağlıklı olmak için alkol ve sigaradan tamamen uzak durmak gerekiyor.

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