Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır?

İşte yapabileceğiniz birkaç şey.



1. DAHA FAZLA LİF TÜKETİN



Bağırsak kanseri olasılığı, lif açısından zengin bir diyetle büyük ölçüde azaltılabilir. Buna bol miktarda yapraklı yeşil sebzeler, lifli meyveler, kuruyemişler ve tohumlar ve diğer lif açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi dahildir. Tam tahıllı gevrekler, tam buğday makarnaları, yulaf, fasulye, nohut ve mercimek gibi yiyeceklerin hepsi lif kaynaklarıdır. Her gün 30 gr lif yemek, bağırsak kanseri riskini azaltabilir.