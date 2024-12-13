Bağırsak kanseri dünyayı tehdit ediyor: Risk nasıl azaltılır?
Bağırsak kanseri vakalarında dünya genelinde artış yaşanıyor. 50 yaş üstü için riskli olan bağırsak kanseri artık 25-49 yaş arası kişilerde de görülüyor. Kötü beslenme, obezite ve egzersiz eksikliği gibi sağlıksız yaşam tarzları bağırsak kanseri riskini artıran etkenler arasında. Çalışma, bağırsak kanseri riskini azaltmak için lif alımını artırmayı, susuz kalmamayı, düzenli egzersiz yapmayı, sağlıklı bir kiloyu korumayı ve alkol ve tütün kullanımını sınırlamayı öneriyor.
Yeni bir Lancet araştırmasına göre, dünya genelinde 25-49 yaş arası kişilerde erken başlangıçlı bağırsak kanseri artıyor ancak artış İngiltere'de diğer ülkelere kıyasla bu durum daha fazla.