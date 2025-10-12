Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı

DailyMail'de yer alan habere göre Bu alanda çalışan araştırmacı Dr. Yin Cao, “Artışın nedenini acilen anlamamız gerekiyor” diyor. İki küçük çocuğun annesi de olan Dr. Cao, kendi yaşam tarzını değiştirerek hem kişisel hem de ailesel riskleri azaltmayı hedefledi.



Dr. Cao, günlük alışkanlıkların bağırsak kanseri riskini etkileyebileceğini belirterek, evde gazlı içecekleri yasakladığını, çocuklarının okula yürüyerek gitmesini teşvik ettiğini ve kendi çalışma rutinini ayakta durarak veya kısa yürüyüşlerle bölerek düzenlediğini söylüyor.