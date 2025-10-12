Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı

Bağırsak kanseri, uzun süre yalnızca yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde teşhis edilen vakalarda ciddi bir artış gözlemleniyor. İngiltere’de 25-49 yaş aralığındaki kişilerde bağırsak kanseri teşhis oranları 1990’ların başından bu yana %50’den fazla artarken, ABD’de 2030 yılına kadar 50 yaş altı kişilerde en sık görülen kanser türü olacağı öngörülüyor.

Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı - 1

DailyMail'de yer alan habere göre Bu alanda çalışan araştırmacı Dr. Yin Cao, “Artışın nedenini acilen anlamamız gerekiyor” diyor. İki küçük çocuğun annesi de olan Dr. Cao, kendi yaşam tarzını değiştirerek hem kişisel hem de ailesel riskleri azaltmayı hedefledi.

Dr. Cao, günlük alışkanlıkların bağırsak kanseri riskini etkileyebileceğini belirterek, evde gazlı içecekleri yasakladığını, çocuklarının okula yürüyerek gitmesini teşvik ettiğini ve kendi çalışma rutinini ayakta durarak veya kısa yürüyüşlerle bölerek düzenlediğini söylüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı - 2

YAŞAM TARZI VE BESLENME ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler, kırmızı ve işlenmiş etler açısından zengin ve lif açısından düşük beslenme düzenlerinin genç yetişkinlerde bağırsak kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Bunun yanı sıra obezite, tip 2 diyabet, uzun süre oturma, fiziksel aktivite eksikliği, alkol kullanımı ve muhtemel çevresel faktörler riski yükseltiyor.

Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı - 3

Dr. Cao, uzun süre oturmanın riskini düzenli egzersizle azaltmanın mümkün olmadığını vurguluyor. 2014 yılında yapılan bir araştırma, günde fazladan iki saat oturmanın, düzenli egzersiz yapan kişilerde bile kolon kanseri riskini %8 artırdığını ortaya koymuştu

Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı - 4


Dr. Cao, evdeki basit değişikliklerin bile etkili olabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin yalnızca özel günlerde tüketilmesi, işlenmiş etlerden kaçınılması, lif açısından zengin besinlerin öncelikli olması ve gün içinde hareketin artırılması öneriliyor. Ayrıca alkolün aç karnına tüketilmemesi de bağırsak sağlığı açısından kritik bulunuyor.

Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı - 5

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlar, gençlerde bağırsak kanserinin genellikle rektum veya kolonun sol tarafında görüldüğünü ve daha agresif olabileceğini söylüyor. Dr. Cao, karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliğine bağlı kansızlık gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. “Erken kontrol yaptırmak hayat kurtarabilir” diyor.

Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı - 6


Dr. Cao, hem araştırmaların hem de kamuoyu farkındalığının önemine dikkat çekiyor. “Gerçek değişim evde başlar. Ne yediğimiz, nasıl hareket ettiğimiz ve bedenimize nasıl baktığımız fark yaratabilir. Bu sadece profesyonel görevim değil, kişisel görevim de. Çocuklarımın, bağırsak kanserinin artık artış göstermediği bir dünyada büyümesini istiyorum” diyor.

DAHA FAZLA GÖSTER