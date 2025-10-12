Bağırsak kanseri nedeni: Gençler arasında da arttı
Bağırsak kanseri, uzun süre yalnızca yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde teşhis edilen vakalarda ciddi bir artış gözlemleniyor. İngiltere’de 25-49 yaş aralığındaki kişilerde bağırsak kanseri teşhis oranları 1990’ların başından bu yana %50’den fazla artarken, ABD’de 2030 yılına kadar 50 yaş altı kişilerde en sık görülen kanser türü olacağı öngörülüyor.
DailyMail'de yer alan habere göre Bu alanda çalışan araştırmacı Dr. Yin Cao, “Artışın nedenini acilen anlamamız gerekiyor” diyor. İki küçük çocuğun annesi de olan Dr. Cao, kendi yaşam tarzını değiştirerek hem kişisel hem de ailesel riskleri azaltmayı hedefledi.
Dr. Cao, günlük alışkanlıkların bağırsak kanseri riskini etkileyebileceğini belirterek, evde gazlı içecekleri yasakladığını, çocuklarının okula yürüyerek gitmesini teşvik ettiğini ve kendi çalışma rutinini ayakta durarak veya kısa yürüyüşlerle bölerek düzenlediğini söylüyor.