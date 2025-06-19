Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı

Paxton, bu yılın başlarında dışkısının normalden daha koyu renkte olduğunu fark etti. Ancak bu durumu önemsemedi. Ta ki Şubat ayında eczaneden ilaçlarını alırken eczacının yönelttiği sıradan bir soruya kadar: “Başka bir endişeniz var mı?”



Bu soru üzerine ilk kez dışkısındaki değişikliği dile getiren Paxton, aile hekimine yönlendirildi. Kısa süre içinde yapılan tetkikler sonucunda, on iki parmak bağırsağında skuamöz hücreli tümör olduğu belirlendi. Bu tür, bağırsak kanserleri içinde son derece nadir görülüyor ve dünya genelinde bugüne kadar yalnızca 22 vaka tespit edilmiş durumda.



Yapılan taramalar tümörün dördüncü evrede olduğunu ve karaciğer ile pankreasa metastaz yaptığını ortaya koydu.