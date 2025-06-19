Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Dave Paxton, nadir görülen bir bağırsak kanseri türüne yakalanmasının ardından, hastalığın genellikle göz ardı edilen bir belirtisine karşı uyardı.

Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı - 1

Paxton, bu yılın başlarında dışkısının normalden daha koyu renkte olduğunu fark etti. Ancak bu durumu önemsemedi. Ta ki Şubat ayında eczaneden ilaçlarını alırken eczacının yönelttiği sıradan bir soruya kadar: “Başka bir endişeniz var mı?”

Bu soru üzerine ilk kez dışkısındaki değişikliği dile getiren Paxton, aile hekimine yönlendirildi. Kısa süre içinde yapılan tetkikler sonucunda, on iki parmak bağırsağında skuamöz hücreli tümör olduğu belirlendi. Bu tür, bağırsak kanserleri içinde son derece nadir görülüyor ve dünya genelinde bugüne kadar yalnızca 22 vaka tespit edilmiş durumda.

Yapılan taramalar tümörün dördüncü evrede olduğunu ve karaciğer ile pankreasa metastaz yaptığını ortaya koydu.

SAĞLIK HABERLERİ

Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı - 2

“SADECE OĞLUMU DÜŞÜNDÜM”

Zorlu bir kemoterapi ve yeni başlayan radyoterapi süreciyle mücadele eden Paxton, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Bu çok korkutucuydu. Teşhis konduğunda sadece oğlumu düşündüm. Gözyaşlarına boğuldum ama mücadele etmem gerektiğini de biliyordum. Kanserin nadirliği nedeniyle doktorlar ne kadar ömrüm kaldığını bile tahmin edemiyor.”


Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı - 3

Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirten Paxton, tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını söylüyor. Hemşirelerden birinin "Müzik aç, sevdiğin şeyleri yap, pes etme" sözlerinin kendisine güç verdiğini ifade etti.


Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı - 4

UZMANLARDAN GENÇLER İÇİN UYARI

Bağırsak kanseri İngiltere'de her yıl yaklaşık 44.000 kişiyi etkiliyor ve en sık görülen üçüncü kanser türü konumunda. ABD’de ise yıllık vaka sayısı 142.000. Genellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde görülse de, uzmanlar son yıllarda genç yetişkinlerde vakaların endişe verici şekilde arttığına dikkat çekiyor.


Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı - 5

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu'na göre, ülkedeki bağırsak kanseri vakalarının %54'ü önlenebilir. Beslenme alışkanlıkları, kimyasal maddelere maruziyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu artışın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Bağırsak kanserine yakalandı: 38 yaşındaki adamın fark ettiği tek belirti vardı - 6


Uzmanlar, özellikle dışkı rengindeki değişiklikler, dışkıda kan, uzun süreli ishal veya kabızlık, mide ağrısı, şişkinlik, ani kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilerin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu tür şikâyetlerin mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılarak değerlendirilmesi öneriliyor.

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