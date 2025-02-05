Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil!

Maden Suyu (500 ml – 82mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %11’i)



Şişelenmiş maden suları kalsiyum açısından iyi bir kaynaktır.



Kalsiyum alımınızı artırmak için sadece süte bağımlı kalmanıza gerek yok! Dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni ile bu hayati minerali doğal yollarla vücudunuza kazandırabilirsiniz. Özellikle kemik sağlığını desteklemek ve olası sağlık risklerini azaltmak için kalsiyum yönünden zengin gıdaları günlük beslenmenize dahil etmeyi unutmayın.