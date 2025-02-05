Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil!
Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişler için hayati bir mineraldir. Ancak araştırmalar, bu mineralin bağırsak kanserini ve hatta bunamayı önlemede de önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.
Oxford Üniversitesi’nin Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, günde fazladan 300 mg kalsiyum alan bireylerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 17 oranında azaldığı tespit edildi. Ayrıca, İngiltere’de yapılan bir başka çalışmaya göre, düşük kalsiyum içeren içme suyuna sahip bölgelerde yaşayanların bunama riskinin daha yüksek olabileceği belirlendi.