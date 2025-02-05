Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil!

Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişler için hayati bir mineraldir. Ancak araştırmalar, bu mineralin bağırsak kanserini ve hatta bunamayı önlemede de önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 1

Oxford Üniversitesi’nin Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, günde fazladan 300 mg kalsiyum alan bireylerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 17 oranında azaldığı tespit edildi. Ayrıca, İngiltere’de yapılan bir başka çalışmaya göre, düşük kalsiyum içeren içme suyuna sahip bölgelerde yaşayanların bunama riskinin daha yüksek olabileceği belirlendi.


SAĞLIK HABERLERİ

Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 2

Diyetisyen Nigel Denby’e göre kalsiyum, kas kasılmalarından sinir iletimine, kalp atışlarının düzenlenmesine kadar birçok kritik işlevde görev alıyor.

Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 3

Bu nedenle, yeterli kalsiyum alınmadığında vücut, kemiklerden bu minerali çekmeye başlıyor ve bu da zamanla kemiklerin zayıflamasına yol açıyor. Yetişkinler için önerilen günlük kalsiyum miktarı 700 mg’dır.


Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 4

KALSİYUM KAYNAKLARI


Kalsiyumu sadece sütten almak zorunda değilsiniz!

İşte bu temel minerali içeren bazı önemli besinler:

Konserve Sardalya (50g – 340mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %49’u)

İçerdiği yenilebilir kılçıklar sayesinde mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Aynı zamanda D vitamini ve fosfor içererek kemik sağlığını destekler.


Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 5

Kurutulmuş Fesleğen (1 yemek kaşığı – 101mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %14’ü)

Kurutulmuş otlar kalsiyum açısından zengin olup, yemeklerde bolca kullanılabilir.


Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 6

Pişmiş Lahana (118g – 179mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %25’i)

Oksalik asit oranı düşük olduğundan vücutta daha iyi emilir. K vitamini açısından da oldukça zengindir.




Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 7

Fasulye (200g – 122mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %17’si)

Lif ve protein açısından da faydalıdır. Eklenmiş şeker içermeyen versiyonları tercih edilmelidir.

Portakal

(1 büyük – 60mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %8,5’i)

C vitamini ve folik asit açısından da zengin olup, bağışıklık sistemini destekler.

Kuru İncir

(2 adet – 92mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %13’ü)

İçeriğinde kemik sağlığı için önemli mineraller barındırır ancak doğal şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir.

Bağırsak kanserini önlemede etkili olan kalsiyum nasıl alınır? Sadece sütten değil! - 8

Maden Suyu (500 ml – 82mg kalsiyum / Günlük ihtiyacın %11’i)

Şişelenmiş maden suları kalsiyum açısından iyi bir kaynaktır.

Kalsiyum alımınızı artırmak için sadece süte bağımlı kalmanıza gerek yok! Dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni ile bu hayati minerali doğal yollarla vücudunuza kazandırabilirsiniz. Özellikle kemik sağlığını desteklemek ve olası sağlık risklerini azaltmak için kalsiyum yönünden zengin gıdaları günlük beslenmenize dahil etmeyi unutmayın.

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