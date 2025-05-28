Bağırsak kanserinin işareti: Gençlerde de hızla artıyor
Bilim insanları, bağırsak kanserinin genç yaşlarda artış göstermesinin ardındaki olası nedeni ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, kolibaktin adı verilen bir bakteri toksini, bu artışın başlıca tetikleyicilerinden biri olabilir.
Genç yetişkinlerde bağırsak kanseri vakalarının son yıllarda belirgin şekilde arttığı gözlemlenirken, uzmanlar bu yükselişin nedenini araştırmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalar, çocukluk döneminde belirli E. coli (Escherichia coli) bakteri suşlarının ürettiği kolibaktin toksinine maruz kalmanın, bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdi.