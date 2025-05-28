Bağırsak kanserinin işareti: Gençlerde de hızla artıyor

Bağırsak kanseri gelişiminde rol oynayan başlıca risk faktörleri şöyle sıralanıyor:



Yaş: 50 yaş üzeri bireylerde daha yaygın olsa da, genç yaşlarda artış gözlemleniyor.



Genetik Yatkınlık: Ailede bağırsak kanseri öyküsü, Lynch sendromu ya da FAP gibi kalıtsal hastalıklar.



Beslenme: Liften fakir, kırmızı ve işlenmiş etten zengin diyetler.



Hareketsiz Yaşam: Fiziksel aktivite eksikliği, obezite.



Sigara ve Alkol: Her ikisi de bağırsak kanseri riskini artıran etkenler arasında.



Tıbbi Durumlar: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (örneğin Crohn, ülseratif kolit), geçmişte uygulanan radyasyon tedavileri.



Uzmanlar, bağırsak kanserinin erken teşhis edilmesi halinde tedavi şansının büyük ölçüde arttığını vurguluyor. Bu nedenle, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri hayati önem taşıyor.



Araştırmalar, kolibaktin gibi mikrobiyal etkenlerin daha iyi anlaşılmasıyla hem erken tanı hem de önleyici sağlık politikaları açısından yeni yollar açılabileceğine işaret ediyor.

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