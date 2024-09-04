Bağırsak sağlığı için ideal! Her evde var: Pişirmeden önce suda bekletmek vitamin bombasına dönüştürüyor
Mercimek evlerde en sık bulunan baklagillerden biri. Özellikle çorbası herkes tarafından severek tüketilen mercimekten maksimum fayda sağlamak için uygulamanız gereken bir adım var. Bu adım ekstra bir görev gibi görünse de, hem pişirme sürecine hem de sağlığınıza sağladığı faydalar çabaya değer. Sindirilebilirliği ve besin emilimini artırmaktan doku ve lezzeti iyileştirmeye kadar mercimekleri ıslatmak, yemeklerinizi daha besleyici ve keyifli hale getiren bir dizi avantajın kilidini açar.
Mercimekler, sindirimi ve besin emilimini engelleyebilen tanenler ve polifenoller gibi belirli anti-besinler içerir. Islatma, bu bileşikleri azaltmaya yardımcı olarak daha sağlıklı ve daha besleyici hale getirir.