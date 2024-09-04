Bağırsak sağlığı için ideal! Her evde var: Pişirmeden önce suda bekletmek vitamin bombasına dönüştürüyor

Islatma, mercimeklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olur ve daha iyi bir dokuya yol açar. Yumuşak ama lapa değil. Ayrıca mercimeklerin suyu emmesine izin vererek lezzeti artırır, onları daha dolgun ve daha yumuşak hale getirir. Islatma, mercimeklerin suyu emmesini sağlar ve pişirme sırasında baharatlara ve çeşnilere daha duyarlı hale getirir.

Mercimek ıslatıldığında şişer ve yumuşar, baharatlarınızdan, otlarınızdan ve diğer malzemelerden gelen aromaların daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlar. Bu, mercimekler pişirildikleri malzemelerin aromatik nüanslarını alabildiğinden daha lezzetli bir yemekle sonuçlanır.