Bağırsak sağlığınız iyi mi? 5 sessiz işaret acil müdahale gerektiriyor

5. BEYİN SİSİ

Zihinsel bulanıklık, odaklanma güçlüğü ve konsantrasyon eksikliği gibi şikayetler yalnızca ruhsal değil, biyolojik nedenlere de dayanabilir. Bağırsak-beyin ekseni üzerine yapılan 2024 tarihli analiz, mikrobiyota değişimlerinin nörotransmitter seviyeleri, nöroinflamasyon ve stres tepkisini düzenleyen HPA ekseniyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.



Uzmanlara göre bağırsakların bu sessiz sinyallerini göz ardı etmemek, daha büyük sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından hayati öneme sahip. Dengeli beslenme, lif alımının artırılması, stres yönetimi ve düzenli egzersiz, bağırsak sağlığını iyileştirmenin temel yolları arasında gösteriliyor.



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