Bağırsaklara büyük zarar veren 5 alışkanlık: Farkında olmadan herkes yapıyor
Hızlı yemek, işlenmiş gıdalar, aşırı kafein tüketimi ve stres... Uzmanlara göre, farkında olmadan edindiğimiz bu alışkanlıklar bağırsak sağlığımızı olumsuz etkiliyor.
Bağırsaklar, vücudun sindirim sisteminin temelini oluşturan organlardır ve yalnızca besinlerin emilimini sağlamakla kalmaz, bağışıklık sistemiyle ve hatta ruh haliyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak modern yaşam tarzının dayattığı bazı alışkanlıklar, bağırsak sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle yaygın beş alışkanlığın sindirim sistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.