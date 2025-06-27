Bağırsaklara büyük zarar veren 5 alışkanlık: Farkında olmadan herkes yapıyor

4. STRES

Yalnızca zihinsel değil, fiziksel sağlığı da etkileyen stres, bağırsaktaki bakteri dengesini bozarak sindirim sistemini doğrudan etkiliyor. Kortizol gibi stres hormonlarının bağırsak geçirgenliğini artırdığı ve bu durumun kabızlık, ishal gibi sorunlara neden olabileceği belirtiliyor. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi teknikler ise hem stresi hem de bağırsak şikayetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.





