Bağırsakları 3 günde sıfırlayan yöntem: Şişkinliği, hazımsızlığı bitirip toksinleri de atıyor
Uzmanlar, halsizlik, şişkinlik ve sindirim sorunları yaşayan bireylerin bağırsak sağlığını desteklemek için kısa süreli ve hedef odaklı bir beslenme programına yönelmesini öneriyor. Son dönemde popülerlik kazanan “3 Günlük Bağırsak Sıfırlama Planı”, iltihapla mücadeleyi, mikrobiyom dengesini yeniden kurmayı ve sindirim sistemine geçici bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor.
Beslenme uzmanlarına göre, modern yaşam tarzı yüksek oranda işlenmiş gıda tüketimi, kafein alışkanlıkları, stres ve düzensiz uyku, bağırsak florasında bozulmalara yol açabiliyor. “Bağırsak disbiyozu” olarak adlandırılan bu durum, enerji düşüklüğünden ruh hali değişimlerine kadar birçok soruna neden olabiliyor.