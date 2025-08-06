Bağırsakları 3 günde sıfırlayan yöntem: Şişkinliği, hazımsızlığı bitirip toksinleri de atıyor

Plan bir detoks ya da hızlı kilo verme programı olarak sunulmuyor. Ancak uzmanlar, bağırsak dostu beslenme alışkanlıklarının bu üç günün ardından da sürdürülmesini öneriyor. Haftada birkaç kez fermente gıda tüketimi, işlenmiş ürünlerden uzak durmak ve uyku düzenine dikkat etmek, bağırsak sağlığını uzun vadede korumanın temel unsurları arasında gösteriliyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.



