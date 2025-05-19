Bağırsakları düzenleyen en iyi fermente besin: Vücudu toksinlerden de arındırıyor
Fermente yiyecekler, mikrobiyomu faydalı bakteriler ve prebiyotiklerle zenginleştirerek bağırsak sağlığını önemli ölçüde artırır. Kore'nin temel gıdası olan kimchi, kan basıncını düşürür ve sindirime yardımcı olur. Yoğurt benzeri bir içecek olan kefir, bağırsak bakteri dengesini geri kazandırır ve zararlı patojenleri engeller. Probiyotik ve lif açısından zengin olan lahana turşusu, stabil bir mikrobiyom sağlar. Yoğurt, probiyotik içeriğini artırır ve stresi azaltır.
Bağırsak mikrobiyomu, kalın bağırsakta yaşayan bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalardan oluşur. Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına, kronik iltihabı azaltmaya, bağırsak hücrelerinin sağlıklı kalmasına ve normal diyetlerde bulunmayan bazı temel mikro besinleri sağlamaya yardımcı olur.