Bağırsakları düzenleyen en iyi fermente besin: Vücudu toksinlerden de arındırıyor

MİSO

Bu fermente Japon sosu o kadar popüler bir fermente üründür ki bilim insanları uzayda da yapmaya çalışmışlardır. Soya fasulyesi ve tuzdan yapılan miso, probiyotik ve prebiyotik içerir ve mide rahatsızlıkları riskini azaltması, sindirimi iyileştirmesi, bağışıklığı artırması ve antioksidan özellikleriyle bilinir; National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada da belirtilmiştir.



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