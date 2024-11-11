Bağırsakların bozulduğunun işaretiymiş: Bu belirtilerden biri varsa hafife almayın
Bağırsaklar vücutta ikinci beyin olarak kabul edilir. Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak genel sağlık durumunuzu da etkiler. Dengeli bir bağırsak, sindirimi, bağışıklığı, ruh sağlığını ve enerjiyi destekler. Ancak bazı durumlarda bağırsak sağlığınızın kötüye gittiğinin işareti olabilir.
1. ŞİŞKİNLİK VE GAZ
Midede şişkinlik veya aşırı gaz, ağrı ve rahatsızlıkla ilişkili olabilir. Bu rahatsızlık, uygunsuz sindirimden, düzensiz beslenme alışkanlıklarından veya gaz üreten yiyeceklerin tüketiminden kaynaklanabilir.
Şişkinliği ve gazı hafifletmek için kuru zencefil, kimyon, rezene, kişniş tüketebilirsiniz. Bu gibi baharatlar sindirim fonksiyonunu iyileştirmek, sıkışmış gazı serbest bırakmak ve karın kramplarını ve şişkinliği azaltmak için kullanılır.