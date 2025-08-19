Bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor: Her gün nasıl tüketmelisiniz?
Günlük bağışıklık dostu beslenme rutininde öne çıkan meyvelerden biri, genellikle göz ardı edilen kivi. Uzmanlar, tek bir orta boy kivinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını karşılayabildiğine dikkat çekiyor.
Turunçgillerin gölgesinde kalan kivi, içerdiği yüksek C vitamini ve zengin besin değerleriyle bağışıklık sistemini destekliyor. Canlı yeşil rengi, ekşi-tatlı aroması ve lifli yapısıyla hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir seçenek sunuyor.
BAĞIŞIKLIK VE KALP DOSTU
Uzmanlara göre C vitamini, vücudu oksidatif stresten koruyor ve beyaz kan hücrelerinin üretimini destekliyor.