Bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor: Her gün nasıl tüketmelisiniz?

Turunçgillerin gölgesinde kalan kivi, içerdiği yüksek C vitamini ve zengin besin değerleriyle bağışıklık sistemini destekliyor. Canlı yeşil rengi, ekşi-tatlı aroması ve lifli yapısıyla hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir seçenek sunuyor.



BAĞIŞIKLIK VE KALP DOSTU



Uzmanlara göre C vitamini, vücudu oksidatif stresten koruyor ve beyaz kan hücrelerinin üretimini destekliyor.