Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor

Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların da etkisiyle hastalıklara karşı vücudunuz daha dirençsiz hale gelebilir. Bu nedenle bağışıklığı güçlü tutmak gerekir. Bağışıklığı güçlendirmek için de beslenme listenizi vitamin deposu besinlerle zenginleştirmelisiniz. Kışın güçlü bir bağışıklık sadece hastalanmanızı önlemek için değil, aynı zamanda cildimizi, saçımızı ve eklem sağlığımızı korumak için de önemlidir. İşte kışın bağışıklığı güçlendirmenize yardımcı olan besinlerin listesi

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 1

Kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar çok sık görülebilir. Soğuk havaların etkisiyle vücudunuz hastalıklara karşı daha dirençsiz hale gelebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 2

Kışın hasta olmayı engellemek için bağışıklık sistemini güçlendirmeniz gerekir. Güçlü bir bağışıklığın altın anahtarı da koşulsuz ki beslenme.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 3

Beslenme listenize ekleyeceğiniz vitamin deposu besinler sayesinde vücut sağlığınızı dirençli hale getirabilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 4

Kışın güçlü bir bağışıklık sadece hastalanmamızı önlemek için değil, aynı zamanda cildimizi, saçımızı ve eklem sağlığımızı korumak için de önemlidir. Sıcaklıklar düştükçe eklem ağrıları artar. Benzer şekilde, cilt kuruluğu, egzama ve sedef hastalığı salgınları kış aylarında kötüleşir Uzmanlar, aşağıda belirtildiği gibi kış diyetinize belirli süper yiyecekleri dahil etmenizi öneriyor:

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 5

TATLI PATATES

Tatlı patatesleri doyurucu bir kahvaltı seçeneği veya salata olarak tüketin. Tatlı patatesler lif, A vitamini ve potasyum açısından zengindir. Düzenli tüketimi kabızlığı tedavi etmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 6

AMLA (HİNT BEKTAŞİ ÜZÜMÜ)

C vitamini açısından zengin olan amla enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Amlayı turşu, şekerleme,  meyve suyu şeklinde tüketebilir veya üzerine karabiber tozu serperek olduğu gibi yiyebilirsiniz. Amla şekerlemelerinin de tadını çıkarabilirsiniz ancak çok fazla şeker içermediğinden emin olun.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 7

HURMA

Hurma, vücut için faydalıdır ve vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. Ö Sağlıklı bir şeker alternatifi olan hutma, ısıtıcı özelliklere sahiptir ve demir açısından zengindir. Hurma ayrıca güçlü bir akciğer temizleyici görevi görür ve yüksek kirlilik ve kış sis bölgelerinde yaşayan insanlara fayda sağlayabilir.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 8

DARI

Darılar düşük glisemiktir ve lif açısından zengindir. Eklem güçlendirir, enfeksiyonları iyileştirir ve vücudu enerjiyle doldurur. Esasen, kış aylarında bulunan tüm darılar diyetinize dahil edilmelidir

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 9

KURUYEMİŞLER

Bağışıklık sisteminize destek olmak istiyorsanız, kuruyemiş atıştırın. Badem ve ceviz gibi kolayca bulunabilen kuruyemişler kolesterolü düşürür ve iltihabı azaltır. Çok yönlüdürler ve diyetinize birçok şekilde dahil edilebilirler. Salatalarınıza serpebilir, tatlılara ekleyebilir veya kavrulmuş bir karışım olarak yiyebilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 10

HARDAL YAPRAKLARI

Hardal yaprakları antioksidanlarla doludur.Bu yeşil süper besini kış diyetinize dahil etmek, genel sağlığınızı korumanıza ve soğuk mevsimle ilişkili yaygın sorunları önlemenize yardımcı olabilir.

Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor - 11

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