Bağışıklığı güçlendiren 6 süper besin: Sofrasından eksik etmeyen kışın hastalanmıyor

HURMA

Hurma, vücut için faydalıdır ve vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. Ö Sağlıklı bir şeker alternatifi olan hutma, ısıtıcı özelliklere sahiptir ve demir açısından zengindir. Hurma ayrıca güçlü bir akciğer temizleyici görevi görür ve yüksek kirlilik ve kış sis bölgelerinde yaşayan insanlara fayda sağlayabilir.