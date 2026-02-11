Bağışıklığı güçlendirip, yaşlanmayı da yavaşlatan süper gıda listesi. Her evde olması gerekiyor

Kuruyemiş seçeneklerinin arasında olan bademler oldukça besleyici ve sağlıklı olması nedeniyle evlerde sıklıkla tercih ediliyor. E vitamini yönünden zengin olan bademlerin düzenli tüketim sağlandığında "kötü" kolesterolü düşürerek ve "iyi" kolesterolü artırarak diyabete yardımcı olabileceği biliniyor.

BBC'de yer alan haberde bahsedilen bir araştırmada bilim insanları 77 yetişkinden 12 hafta boyunca her gün 320 kalori badem veya kraker yemelerini istedi . Katılımcıların hepsinde kalp hastalığı veya tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar için risk faktörleri (örneğin yüksek tansiyon) bulunuyordu. 12 haftanın sonunda, badem yiyenlerin "kötü" kolesterol seviyelerinin daha düşük, bağırsak sağlıklarının daha iyi ve iltihaplanmalarının daha az olduğu görüldü.