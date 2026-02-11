Bağışıklığı güçlendirip, yaşlanmayı da yavaşlatan süper gıda listesi. Her evde olması gerekiyor
11.02.2026 15:05
NTV - Haber Merkezi
Sağlıklı ve genç bir vücuda sahip olmanın altın kurallarından biri sağlıklı beslenmek. Bazı besinler var ki hem bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklara karşı direnç kazandırıyor hem de vücudun hızlı yaşlanmasını önlüyor.
KURU ÜZÜM
Kuru üzümlerin yüzde 50'sinden fazlası fruktoz ve glikoz içeriyor. Bu nedenden dolayı da oldukça tatlıdır. Ancak bu tat oranına rağmen kuru üzümler kan şekerini yükseltmiyor. Bağırsak sağlığına, kemik ve kalp sağlığına faydalarıyla bilinen besinler içeriyor. Kuru üzümler diğer birçok kurutulmuş meyveden daha yüksek antioksidan seviyesine sahip olması bakımından vücuda oldukça fayda sağlıyor. Kuru üzüm, kolajen üretimini uyarabilen polifenoller açısından zengin olduğu için cilde parlaklık ve nem sağlıyor.
BADEM
Kuruyemiş seçeneklerinin arasında olan bademler oldukça besleyici ve sağlıklı olması nedeniyle evlerde sıklıkla tercih ediliyor. E vitamini yönünden zengin olan bademlerin düzenli tüketim sağlandığında "kötü" kolesterolü düşürerek ve "iyi" kolesterolü artırarak diyabete yardımcı olabileceği biliniyor.
BBC'de yer alan haberde bahsedilen bir araştırmada bilim insanları 77 yetişkinden 12 hafta boyunca her gün 320 kalori badem veya kraker yemelerini istedi . Katılımcıların hepsinde kalp hastalığı veya tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar için risk faktörleri (örneğin yüksek tansiyon) bulunuyordu. 12 haftanın sonunda, badem yiyenlerin "kötü" kolesterol seviyelerinin daha düşük, bağırsak sağlıklarının daha iyi ve iltihaplanmalarının daha az olduğu görüldü.
CHİA TOHUMU
Son dönemde sosyal medyada ve beslenme programlarında oldukça yer alan chia tohumlarının faydalarını saymakla bitmiyor. Chia tohumunda yüksek miktarda B vitamini de dahil olmak üzere lif, protein, alfa-linolenik asit, fenolik asit ve vitaminler bulunuyor.
Bu maddelerin kalp hastalığı riskini azaltmak, sağlıklı kolesterol seviyelerini iyileştirmek, kan basıncını düşürmek ve tip 2 diyabet ile bazı kanser türlerinin riskini azaltmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararıyla bağlantılı olduğu kanıtlandı.
Ancak chia tohumlarından fayda alınması için dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Uzun süre çiğnemeyip bütün halinde tükettiğimiz chia tohumlarından beklenen fayda alınamıyor. Chia tohumlarını öğütmek omega yağlarının daha kolay emilmesini ve fayda vermesini sağlıyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği, birçok sağlık yararı ve çeşitli hastalıkların riskinin azalmasıyla ilişkilendirilen yüksek miktarda çoklu doymamış ve tekli doymamış yağ asitleri içeriyor. Kabak çekirdeği ayrıca kalp sağlığını desteklediği gösterilen linoleik asit , oleik asit ve palmitik asit de içeriyor. Kalp sağlığını destelemek isteyenlerin yanından ayırmaması gereken besinlerin arasında yer alıyor.
BBC'de yer alan haberde bahsedilen bir araştırmada 2025 yılında yayınlanan bir çalışmada, bilim insanları 50 sıçanı beş gruba ayırdı . İki hafta boyunca, bir grup temel bir diyetle beslenirken, diğerlerine iki farklı miktarda kavrulmuş veya çiğ kabak çekirdeği takviyesi verildi.
Kabak çekirdeği verilen farelerin hepsinde kaygı, bilişsel işlevler ve hafızada iyileşmeler görüldü. Kavrulmuş kabak çekirdeği en fazla faydayı gösterdi; makalede belirtildiği gibi, bunun nedeni kavrulma işleminin, hücreleri parçalayarak ve hücre duvarlarına bağlı antioksidanları serbest bırakarak çekirdeklerin besin maddelerini daha biyoyararlı hale getiriyor.
IHLAMUR
Türk mutfaklarında sıklıkla yer alan ıhlamur faydalı besinlerin arasında öne çıkıyor. Ihlamur bitkisinden demlenen ıhlamur çayının birçok faydası bulunuyor. Ihlamur sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri sayesinde rahatlama ve sakinleşmeyi sağlıyor. Stres, anksiyete ve gerginlik gibi duygusal sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olabiliyor.
Aynı zamanda hücre içi yaşlanmanın etkisini yavaşlatarak hücreleri onarır ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor.
Böbrek ve mesane sağlığını korumada oldukça etkili olan ıhlamur, doğal bir idrar sökücü etkisini gösteriyor.
