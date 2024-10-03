Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı

Bitki çayları kış mevsiminde bağışıklığı korumak için sıklıkla tüketiliyor. Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ise ıhlamur ve kış çayı oldu.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 1

Elazığ’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gripte artış gözlenmeye başlandı. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen veya yakalandıktan sonra doğal ürünlerle destek almak isteyen vatandaşlar, aktarcıların yolunu tuttu.

SAĞLIK HABERLERİ

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 2

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise ıhlamur ve kış çayı geldi.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 3

Ihlamur, kuersetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler içerir. Ihlamur, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye, antispazmodik etkisi ile sindirim sistemi ve kas spazmlarını azaltmaya, diüretik etkisi ile idrar söktürmeye yardım eder.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 4

Stresi ve kaygıyı hafifletmesi ve uyku kalitesini iyileştirmesi de ıhlamurun faydaları arasında yer alır.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 5

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR

Ihlamur öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve ateş gibi soğuk algınlığı veya grip semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur. Ihlamur çayı ayrıca soğuk algınlığına veya gribe neden olan çeşitli maya ve bakteri türlerini önleyebilir.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 6

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR

Ihlamur çayı ateşin düşmesine yardımcı olur, antienflamatuvar özellikleri sayesinde yaygın soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olabilir. Ihlamur, ateşli soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde çocuklar için de kullanılabilir.

Sıcak infüzyona küçük bir porsiyon civanperçemi ve nane eklemek, ateşi düşürmeye yardımcı olur. Soğuk algınlığı sırasında başka bir çocuk ilacı olan mürverin eklenmesi bulaşıcı viral durumların süresini kısaltabilir.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 7

IHLAMUR NASIL DEMLENİR?

"Ihlamur çayı nasıl demlenir?" diye sorarsanız kesinlikle kaynatma yöntemini önerilmiyor. Çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur. Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketilmesi öneriliyor. Demlediğiniz ıhlamurun içerisine damak zevkinize göre çubuk tarçın, karanfil, limon, bal gibi besinleri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı - 8

Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.

UYARI!  Herhangi bir alerjik reaksiyon ya da sağlık problemi yaşamamak için bitki çayı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın. 

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