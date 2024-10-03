Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı
Bitki çayları kış mevsiminde bağışıklığı korumak için sıklıkla tüketiliyor. Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ise ıhlamur ve kış çayı oldu.
Elazığ’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gripte artış gözlenmeye başlandı. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen veya yakalandıktan sonra doğal ürünlerle destek almak isteyen vatandaşlar, aktarcıların yolunu tuttu.