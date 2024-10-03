Bağışıklığını güçlendirmek isteyen bu çayı içiyor: Havaların soğumasıyla herkes soluğu aktarda aldı

IHLAMUR NASIL DEMLENİR?

"Ihlamur çayı nasıl demlenir?" diye sorarsanız kesinlikle kaynatma yöntemini önerilmiyor. Çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur. Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketilmesi öneriliyor. Demlediğiniz ıhlamurun içerisine damak zevkinize göre çubuk tarçın, karanfil, limon, bal gibi besinleri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.