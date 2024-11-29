Bağışıklık sisteminin süper kahramanı: Sabahları aç karnına yiyince etkisi artıyor

MUZ

Doğal tatlılıklarının ötesinde, muzlar elektrolitleri dengelemek ve kas fonksiyonunu desteklemek için gerekli olan zengin bir potasyum kaynağıdır.

Meyve çok miktarda karbonhidrat ve doğal şeker içerir. Ayrıca kalbiniz için iyi olan potasyum açısından da yüksektir.

Kolayca sindirilebilen muzlar, güne potasyum dolu bir notla başlamanızı sağlayarak hızlı ve kullanışlı bir sabah atıştırmalığıdır.