Bahar aylarının korkulu rüyası: Köpeklerin dilini kaybetmesine neden oluyor: Çam tırtılı nedir, zararları neler?

Son yıllarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaygınlaşan çam tırtılı (Thaumetopea pityocampa), yalnızca orman ekosistemine değil, evcil hayvanların sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor. Özellikle bahar aylarında aktif hale gelen bu tırtıllar, köpeklerde nadir de olsa dil kaybına neden olabiliyor.



Çam tırtılı, özellikle kızılçam ağaçlarında görülen ve iğne yapraklarla beslenen bir zararlıdır. Tırtılların vücutlarında bulunan urtikant (yakıcı) tüyler, temas halinde hem insanlar hem de hayvanlar için sağlık sorunlarına yol açabilir.