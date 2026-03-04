Bakanlıktan yeni adım. 10 milyon kişiye SMS gönderildi, davetler başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından, obezite ile mücadele kapsamında aile hekimliği sisteminde fazla kilolu veya obez olarak kayıtlı yaklaşık 10 milyon vatandaşa kısa mesajla ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti sunan sağlıklı hayat merkezlerine davet gönderildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, obezitenin Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirtti.