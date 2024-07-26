Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı: Bu saatler arasında açık havada bulunmayın
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası en fazla astım ve KOAH hastalarını etkiliyor. Sağlık Bakanlığı, astım ve KOAH hastası olanları saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında açık havada bulunmamaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışarı çıkmak mecburiyetinde kalırsanız serin ve gölge alanları tercih edin.” denildi.
Sağlık Bakanlığı, astım ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalarını, nem oranının arttığı zamanlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve nem oranı yüksek bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı.