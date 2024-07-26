Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor

Erzincan’ın Kemah ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapmaya başladı. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Dünyanın en temel besinleri arasında yer alan buğdayın vücuda pek çok faydası bulunuyor.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 1

Kemah ilçesine bağlı köyde buğday hasadının ardından kazanlar kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 2

Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 3

Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor.

Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 4

Vatandaşlardan Hatice Demir, "Her sene kışlık hazıkları olarak bulgur haşlıyoruz. Bulgurlarımızı ilk önce yıkıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonrada serip kurutuyoruz. Ardından değirmene gönderip öğütüyoruz” dedi.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 5

Buğday, dünya genelinde temel gıda maddelerinden biri olup, sağlık açısından birçok fayda sağlar.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 6

EN GÜÇLÜ LİF KAYNAĞI

Buğday, lif, protein, vitaminler (özellikle B vitaminleri) ve mineraller (demir, magnezyum, çinko) açısından zengindir. Bu besin maddeleri, genel sağlık ve enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Buğdayın özellikle kepeği (buğdayın dış kısmı) yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 7

VÜCUDA ENERJİ VERİR

Buğday, kompleks karbonhidratlar içerir, bu da uzun süreli enerji sağlar ve kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 8

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kalp sağlığını korumak için buğday tüketmek idealdir.Lif ve diğer besin maddeleri sayesinde, düzenli buğday tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Ayrıca, tam buğday tüketimi kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 9

SİNDİRİMİ DÜZENLER, KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Buğdayın içerdiği lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve sindirim sorunlarını azaltabilir.Buğdayda bulunan bazı mineraller, kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Örneğin, magnezyum ve fosfor, kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Tam buğday ürünleri, düşük glisemik indekslere sahip olabilir ve bu da kan şekeri seviyelerinin daha stabil kalmasına yardımcı olabilir.

Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor - 10

CİLDİN ERKEN YAŞLANMASINI ÖNLER

Buğdayda bulunan vitamin ve mineraller, cilt sağlığını destekleyebilir. Özellikle E vitamini, antioksidan özellikleri ile cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olabilir.

ÖNEMLİ! Bazı insanlar buğdaya karşı alerji veya hassasiyet gösterebilir (örneğin, çölyak hastalığı veya buğday intoleransı). Bu tür durumlarda, buğday ve buğday içeren ürünlerden kaçınmak gerekebilir

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