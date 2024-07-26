Bakır kazanlarda kaynamaya başladı! Dünyanın en temel besini: 3 saat durmadan karıştırılarak hazırlanıyor
Erzincan’ın Kemah ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapmaya başladı. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Dünyanın en temel besinleri arasında yer alan buğdayın vücuda pek çok faydası bulunuyor.
Kemah ilçesine bağlı köyde buğday hasadının ardından kazanlar kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor.