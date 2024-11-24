Bal ve süt birlikte tüketilirse ne olur? Yıllarca bilmeden sağlığımızla oynamışız

Ballı süt boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelebilir. Bal, boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletmek için oldukça faydalı bir doğal maddedir. Sütün yatıştırıcı etkisi ile beraber, ballı süt boğaz ağrısını ve öksürüğe iyi gelebilir.

Özellikle soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Ancak ballı süt tüketmenin vücuda bazı yan etkileri de olabilir.