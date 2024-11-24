Bal ve süt birlikte tüketilirse ne olur? Yıllarca bilmeden sağlığımızla oynamışız
Ballı süt severek tüketilen ve sağlıklı olarak bilinen içecekler arasında yer alır. Hem bal hem de süt vücut için pek çok fayda sağlar. Ancak ballı sütün faydası olduğu kadar pek çok zararı da bulunur. Ballı süt içmek vücutta çeşitli yan etkilere neden olabilir. Peki, ballı süt içince ne olur?
Ballı süt özellikle uyku öncesi vücudu rahatlatmak ve daha kolay uykuya dalmak amacıyla sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alır. Sütün içerisine bal koyarak hazırlanan bu lezzetli içecek, sağlığa pek çok fayda da bulunur.