Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu

Omega 3 kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır. Sağlığınız için hayati önem taşıtan Omega-3 en çok balıkta bulunur. Ancak balık tüketmeyenler bazı bitki ve tohumlardan Omega-3 eksikliği karşılayabilir. İşte balık kadar güçlü Omega-3 kaynağı olan besinler.

Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 1

Omega 3 yağ asidi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücuttaki iltihapların azaltılması gibi temel görevleri bulunan, vücutta doğal olarak üretilemeyen doymamış yağ grubu ailesine ait esansiyel bir yağdır.

EPA, DHA ve ALA olmak üzere 3 farklı çeşidi söz konusudur. ALA bitki kaynaklı omega-3 yağ asidi, EPA ve DHA ise deniz ürünlerinden elde edilen omega 3 yağ asididir.

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Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 2

Vücutta doğal olarak üretilemeyen omega 3 yağ asitleri, bazı besinlerin tüketimi yoluyla vücuda alınır. Bu besin listesinin başında sardalya, hamsi, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar ve deniz ürünleri bulunur. Ancak deniz ürünlerinin dışında bazı besinler de omega-3 bakımından zengindir.

Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 3

KETEN TOHUMU

En yoğun besin kaynaklarından biri olan keten tohumu, zengin Omega-3 depolarından bşrş. Keten tohumu yüksek omega-3 içeriğine sahiptir ve ayrıca harika bir lif, protein ve manganez gibi mineral kaynağıdır. Düzenli olarak yediğiniz öğünlere eklenebilecekleri için keten tohumlarını günlük diyetinize dahil etmek çok kolaydır.

Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 4

Bir bardak suya bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu koyarak sabahları bunu tüketmek sindirim sistemini harekete geçirir. Keten tohumunun yulaf lapası, smoothie veya yoğurt gibi besinlerle kullanımı besin değerini artırır. Salatalara eklenen bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, lif ve omega-3 alımını artırır.

Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 5

CEVİZ

Ceviz, güçlü Omega-3 kaynaklarından biri. Ayrıca bir antioksidan güç merkezi ve bir besin güç merkezidir. Bir ons 2,58 gram içeren cevizler, ek sağlık yararlarının yanı sıra ALA sağlar. Salatalara hoş bir çıtırlık katar ve tahıllarla iyi bir şekilde birleşir ve sağlığa katkıda bulunur.

Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 6

CHİA TOHUMLARI

Chia tohumları, lif, antioksidan, mineral ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin, küçük, oval şekilli tohumlardır. Güçlü bir protein kaynağı olduğı için vücudu güçlendirir.

Chia tohumu küçük boyutlu olmasına rağmen oldukça lifli bir besindir. 100 gram chia tohumunda 34.4 gram lif bulunmaktadır. Koyu gri renkli bu tohumlarda omega-3 yağ asidi, lif, antioksidanlar, mineraller içermektedir.

İçeriğindeki zengin lif ve antioksidanlar sayesinde bağırsak sağlığınızı iyileştirecek ve kolesterol, kalp hastalığına yardımcı olacaktır.

Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu - 7

BRÜKSEL LAHANASI

Omega-3 öncüsü ALA'nın mükemmel bir kaynağı Brüksel lahanasıdır. Ayrıca diğer besin maddelerinin yanı sıra lif, protein ve C vitamini açısından da mükemmel bir kaynaktır. Brüksel lahanası, biraz tuz ve karabiberle buharda pişirildiğinde akşam yemeği için harika bir garnitürdür. Balıktan alamadığınız Omega-3'ü bürüksel lahanasından alabilirsiniz.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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