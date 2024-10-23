Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu
Omega 3 kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır. Sağlığınız için hayati önem taşıtan Omega-3 en çok balıkta bulunur. Ancak balık tüketmeyenler bazı bitki ve tohumlardan Omega-3 eksikliği karşılayabilir. İşte balık kadar güçlü Omega-3 kaynağı olan besinler.
Omega 3 yağ asidi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücuttaki iltihapların azaltılması gibi temel görevleri bulunan, vücutta doğal olarak üretilemeyen doymamış yağ grubu ailesine ait esansiyel bir yağdır.
EPA, DHA ve ALA olmak üzere 3 farklı çeşidi söz konusudur. ALA bitki kaynaklı omega-3 yağ asidi, EPA ve DHA ise deniz ürünlerinden elde edilen omega 3 yağ asididir.