Balık yemeyenler için Omega-3 kaynağı 4 besin: 1 kaşığı lif, protein ve manganez deposu

BRÜKSEL LAHANASI

Omega-3 öncüsü ALA'nın mükemmel bir kaynağı Brüksel lahanasıdır. Ayrıca diğer besin maddelerinin yanı sıra lif, protein ve C vitamini açısından da mükemmel bir kaynaktır. Brüksel lahanası, biraz tuz ve karabiberle buharda pişirildiğinde akşam yemeği için harika bir garnitürdür. Balıktan alamadığınız Omega-3'ü bürüksel lahanasından alabilirsiniz.



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