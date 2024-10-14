Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın

Vücut hijyenini sağlamak sağlığınız için çok önemlidir ve düzenli olarak yapmanız gerekir. Banyoda vücut temizliğini yaparken en sık kullanılan ürünlerden biri de sabun. Ancak dermatologlar sadece üç bölgenin sabun kullanarak temizlenmesi gerektiğini öneriyor.