Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın

Banyoda vücut temizliğini yaparken en çok kullanılan ürünlerden biri olan sabun, vücut sağlığınıza zarar verebilir. Dermatologlar sadece 3 bölgenin sabunla temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Yapılan araştırmalara göre sürekli sabun kullanma alışkanlığı olanlarda bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 1

Vücut hijyenini sağlamak sağlığınız için çok önemlidir ve düzenli olarak yapmanız gerekir. Banyoda vücut temizliğini yaparken en sık kullanılan ürünlerden biri de sabun. Ancak dermatologlar sadece üç bölgenin sabun kullanarak temizlenmesi gerektiğini öneriyor.

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Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 2

Cildin doğal bariyerini korumak için aşırı sabun kullanımından kaçınmalısınız. Toronto Üniversitesi'nde dermatoloji alanında yapılan çalışmalarda fazla sabun kullanımının bazı cilt sorunlarını tetikleyebileceği açıklandı. Yapılan araştırmalar sabunla temizlenmesi gereken bölgeleri koltuk altı, kasık bölgesi ve bacaklar olarak sıralıyor.

Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 3

Bu bölgeler, ter ve bakteri birikiminin en yoğun olduğu alanlar olup, hijyen açısından düzenli temizlenmeleri büyük önem taşıyor. Dermatologlar, bu üç bölgenin sabunla temizlenmesini önerirken, vücudun geri kalanının doğal yağ dengesini koruyarak aşırı sabun kullanımından kaçınmak gerektiğini vurguluyor.

Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 4

Toronto Üniversitesi'nde dermatoloji alanında çalışan dermotologların açıklamalarına göre, yapılan uzun yıllara dayanan araştırmalar, her gün tepeden tırnağa sabun kullanarak yıkanma alışkanlığı olan kişilerin egzama gibi cilt sorunlarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 5

Üniversitenin doktorları aşırı sabun kullanımının cildin doğal bariyerini zayıflattığını ve bu nedenle hassasiyetin arttığını vurguluyor.

Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 6

Hijyen ürünleri, cildimizin yüzeyindeki faydalı bakterileri ortadan kaldırarak mikrobiyomun doğal dengesini bozuyor. Bu durum, cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, mikrobiyomun bozulmasının bağışıklık sistemini zayıflattığını ve cilt problemlerine yol açabileceğini vurguluyor.

Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın - 7

Bazı insanlar için belirli sabun türleri ciltte tahrişe neden olabilir. Özellikle, parfümlü veya kimyasal maddeler içeren sabunlar, hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Doğal içerikli, paraben ve sülfat içermeyen sabunlar tercih etmek, cilt sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Cildinizde herhangi bir sorun yaşıyorsanız, dermatologdan tavsiye almanız iyi bir fikir olabilir.

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