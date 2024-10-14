Banyoda herkes aynı hatayı yapıyor: Sadece bu 3 bölgeyi sabunlayın
Banyoda vücut temizliğini yaparken en çok kullanılan ürünlerden biri olan sabun, vücut sağlığınıza zarar verebilir. Dermatologlar sadece 3 bölgenin sabunla temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Yapılan araştırmalara göre sürekli sabun kullanma alışkanlığı olanlarda bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor.
Vücut hijyenini sağlamak sağlığınız için çok önemlidir ve düzenli olarak yapmanız gerekir. Banyoda vücut temizliğini yaparken en sık kullanılan ürünlerden biri de sabun. Ancak dermatologlar sadece üç bölgenin sabun kullanarak temizlenmesi gerektiğini öneriyor.