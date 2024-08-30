Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış

KAHVE

Kahve, içerdiği kafein nedeniyle vücudun susuz kalmasına en çok neden olan içeceklerden biridir. Ancak, bir veya iki fincan kopya sizi tamamen susuz bırakmaz. Raporlara göre, ciddi hidrasyon etkilerini yaşamak için günde yaklaşık beş fincan kahve içmeniz gerekir.