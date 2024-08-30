Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış
Vücudunuz her zaman bol suya ihtiyaç duyar. Özellikle yazın sıcak havaların etkisiyle daha fazla su içmeniz gerekir. Çünkü vücudunuz daha hızlı su kaybeder. Ancak bazen su yerine sıvı ihtiyacını karşılamak için bazı içecekleri tüketmek isteyebilirsiniz. Günlük hayatta bardak bardak içilen bu içecekler, vücudunuz su ihtiyacını karşılamaz aksine daha fazla susuz kalmanıza neden olabilir.
Su yaşam kaynağıdır. Sağlıklı bir vücut ve organlar için uzmanlar günde 8-10 bardak su içmeniz gerektiğini önerir. Vücudunuzun ihtiyacı kadar su içtiğinizde hem sağlığınızı korumuş olursunuz hemde susuzluk hissini giderirsiniz.