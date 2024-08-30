Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış

Vücudunuz her zaman bol suya ihtiyaç duyar. Özellikle yazın sıcak havaların etkisiyle daha fazla su içmeniz gerekir. Çünkü vücudunuz daha hızlı su kaybeder. Ancak bazen su yerine sıvı ihtiyacını karşılamak için bazı içecekleri tüketmek isteyebilirsiniz. Günlük hayatta bardak bardak içilen bu içecekler, vücudunuz su ihtiyacını karşılamaz aksine daha fazla susuz kalmanıza neden olabilir.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 1

Su yaşam kaynağıdır. Sağlıklı bir vücut ve organlar için uzmanlar günde 8-10 bardak su içmeniz gerektiğini önerir. Vücudunuzun ihtiyacı kadar su içtiğinizde hem sağlığınızı korumuş olursunuz hemde susuzluk hissini giderirsiniz.

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Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 2

Su içmediğinizde vücudunuzdaki toksinlerin atılımı da zorlaşır. Bazı kişiler günlük hayatlarında su ihtiyacını karşılamak için kahve, çay, meyve suyu gibi içeceklerden faydalandığını söyler.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 3

Ancak bu son derece yanlış. Çünkü suyun yerine tüketilen bu içecekler vücudunuzu daha çok susuz kalmasına neden olabiliyor.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 4

KAHVE

Kahve, içerdiği kafein nedeniyle vücudun susuz kalmasına en çok neden olan içeceklerden biridir. Ancak, bir veya iki fincan kopya sizi tamamen susuz bırakmaz. Raporlara göre, ciddi hidrasyon etkilerini yaşamak için günde yaklaşık beş fincan kahve içmeniz gerekir.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 5

ÇAY

Çay, kahveden daha az kafein içermesine rağmen, günde çok fazla tüketilen içecekler arasında yer alır. Sürekli çay içerseniz vücudunuzun susuz kalmasına neden olabilir.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 6

Çaydaki kafein, özellikle çok fazla miktarda tüketilirse vücudun idrar yoluyla fazladan sodyum ve su salmasına neden olabilir. Çay alımınızı sınırlayın ve bol su içtiğinizden emin olun.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 7

GAZLI İÇECEKLER

Bir çalışma, soğutulmuş gazlı içeceklerin tüketilmesinin tüketicinin hidrasyon algısını artırdığını buldu. Ancak bu serinleticiler aslında şeker ve kafein içermesi nedeniyle vücudun su kaybı yaşamasına sebep olur.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 8

YÜKSEK PROTEİNLE SMOOTHİE

Sağlıklı smoothie'lerinizdeki yüksek protein içeriği, tatlandırıcılar, aromalı yoğurtlar veya meyve suları şeklinde eklenen herhangi bir şekerle birlikte dehidre edici etkiler üretecektir. Koyu renkli idrar ve açıklanamayan yorgunluk, dikkat edilmesi gereken dehidrasyon belirtileridir.

Bardak bardak içiliyor ama vücudu susuz bırakıyor! Herkesin yaptığı yanlış - 9

MEYVE SULARI

Yüksek şeker içeriğine sahip meyve suları, vücudunuza su kaybı yaşatır. Pancar suyu yüksek oranda tüketilirse vücudunuzun sudan arınmasını sağlayabilir. Limonata, çoğu durumda kaçınılmaz olan içeceğe eklenen şeker nedeniyle nemlendirme gücünün bir kısmını da kaybeder. Kereviz suyu, bilinen bir idrar söktürücü olan amino asit asparajin açısından yüksektir.

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