Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor

Uzmanlar , çay poşetlerindeki mikroplastiklerin birçok ciddi hastalığa, doğurganlık sorunlarına ve çoklu kanser riskinde artışa yol açabileceği konusunda uyardı.



Çay poşetlerinin sıcak suya batırıldığında mikroskobik toksik parçacıklar yaydığının bulunması üzerine bugün endişeler arttı.



Gıda kapları ve tencereler de dahil olmak üzere günlük hayatta kullandığımız birçok eşyada da bulunan mikroplastikler, yiyecek ve içeceklere, hatta soluduğumuz havaya bile sızabiliyor.





