Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor

Sallama çaylarla ilgili yapılan araştırma çay tiryakilerini korkuttu. Uzmanlar, bir çay poşetinin vücuda milyarlarca parçacık salabileceğini bulduktan sonra bunların kanser ve kısırlık riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Son olarak, Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden uzmanlar, havadaki mikroskobik plastik parçacıklarının, gençlerde kolon kanserine yakalanma oranındaki artıştan sorumlu olabileceğini buldu .

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 1

Uzmanlar , çay poşetlerindeki mikroplastiklerin birçok ciddi hastalığa, doğurganlık sorunlarına ve çoklu kanser riskinde artışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Çay poşetlerinin sıcak suya batırıldığında mikroskobik toksik parçacıklar yaydığının bulunması üzerine bugün endişeler arttı.

Gıda kapları ve tencereler de dahil olmak üzere günlük hayatta kullandığımız birçok eşyada da bulunan mikroplastikler, yiyecek ve içeceklere, hatta soluduğumuz havaya bile sızabiliyor.


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Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 2

Daha sonra vücudun derinliklerine kadar ulaşıyorlar ve yapılan testler insan sütünde, tükürüğünde, dışkısında ve kanında yüksek seviyelerde mikroplastik bulunduğunu gösteriyor.

Son olarak, Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden uzmanlar, havadaki mikroskobik plastik parçacıklarının, gençlerde kolon kanserine yakalanma oranındaki artıştan sorumlu olabileceğini buldu .

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 3

KOLONDA YAPISAL DEĞİŞİKLİK RİSKİ

Araştırmacılar, 3.000 çalışmadan elde edilen verileri incelediklerinde, bunların solunduğunda akciğerler yoluyla kana geçebildiğini ve zamanla organlarda birikebildiğini buldular.

Mikroplastik maruziyetinin kolonda yapısal değişiklik riskini artırabileceğini öne süren çeşitli çalışmalara dikkat çektiler.

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 4

Ekim ayında Life Sciences dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemede , giderek artan sayıda uzmanın endişeleri şu şekilde özetlendi: "Mikroplastikler kontrolsüz hücre çoğalmasına neden oluyor ve akciğerleri, kanı, göğüsleri, prostatı ve yumurtalıkları etkileyen çeşitli kanserlere yol açan doku büyümesini tetikliyor."

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 5

DOĞURGANLIK ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Bilim insanları haziran ayında erkek spermlerinde minik plastik parçacıkları bulduklarını duyurmuştu .

Plastik, tesisat borularında kullanılan özel bir türdü ve yapılan testler, plastiğe maruz kalan spermin daha az hareketli olduğunu ve bu nedenle yumurtaları dölleme yeteneğinin daha az olduğunu ortaya koydu.

Çinli ekip, bunun mikroplastiklerin küresel doğurganlık oranlarında gözlemlenen düşüşle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 6

Daha önce yapılan araştırmalar, gıda ambalajlarının mikroplastiklerin başlıca kaynağı olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak şimdiye kadar çay poşetlerinden aldığımız plastiklerin miktarı konusunda çok az araştırma yapıldı.

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 7

ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI

Chemosphere'de yayımlanan yeni araştırmalarında ekip, internet üzerinden veya yerel süpermarketlerden kolayca satın alınabilen üç popüler çay poşeti türünden salınan mikroplastikleri inceledi.

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 8

NANO BOYUTTA PARÇACIKLARA RASTLANDI

İlk tür, araştırmacıların Amazon'dan sipariş ettiği naylon çay poşetiydi. Sonra, AliExpress'ten polipropilen çay poşeti sipariş edildi.

Ekip, her üç türde de suya çok büyük miktarda nano boyutta parçacıkların salındığını buldu.


Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 9

Polipropilen çay poşetleri en büyük suçluydu; mililitre başına yaklaşık 1,2 milyar parçacık salıyordu ve bunların ortalama boyutu 136,7 nanometreydi.

Bu arada naylon poşet çaylardan mililitre başına 8,18 milyon parçacık salındı ​​ve bunların ortalama boyutu 13,8,4 nanometreydi.

Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor - 10

Çay poşeti araştırmasından yola çıkan araştırmacılar, mikroplastiklerin insan vücudu üzerindeki etkilerinin acilen araştırılması çağrısında bulunuyor.

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