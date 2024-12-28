Bardaktaki tehlike: Sıcak suya değdiği an kimyasallar açığa çıkıyor, kısırlığa yol açıyor
Sallama çaylarla ilgili yapılan araştırma çay tiryakilerini korkuttu. Uzmanlar, bir çay poşetinin vücuda milyarlarca parçacık salabileceğini bulduktan sonra bunların kanser ve kısırlık riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Son olarak, Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden uzmanlar, havadaki mikroskobik plastik parçacıklarının, gençlerde kolon kanserine yakalanma oranındaki artıştan sorumlu olabileceğini buldu .
Uzmanlar , çay poşetlerindeki mikroplastiklerin birçok ciddi hastalığa, doğurganlık sorunlarına ve çoklu kanser riskinde artışa yol açabileceği konusunda uyardı.
Çay poşetlerinin sıcak suya batırıldığında mikroskobik toksik parçacıklar yaydığının bulunması üzerine bugün endişeler arttı.
Gıda kapları ve tencereler de dahil olmak üzere günlük hayatta kullandığımız birçok eşyada da bulunan mikroplastikler, yiyecek ve içeceklere, hatta soluduğumuz havaya bile sızabiliyor.