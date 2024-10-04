Baş ağrısı, bulanık görme, göz kuruluğu, omuz ağrısı: Bu belirtilere dikkat!

1. 20-20-20 KURALINI İZLEYİN

Göz yorgunluğunu gidermenin en basit ve etkili yollarından biri 20-20-20 kuralını izlemektir. Her 20 dakikada bir 20 saniyelik bir mola verin ve 20 fit uzaktaki bir şeye odaklanın.

Bu uygulama göz kaslarını gevşetmeye ve uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklanan yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Bu küçük mola, gözlerin yeniden odaklanmasını sağlar ve sürekli yakın çekim çalışmasının neden olduğu yorgunluğu en aza indirir.