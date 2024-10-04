Baş ağrısı, bulanık görme, göz kuruluğu, omuz ağrısı: Bu belirtilere dikkat!
Günümüzün dijital çağında, göz yorgunluğu birçok çalışan için yaygın bir sorun haline geldi. Bilgisayar ekranlarına, mobil cihazlara ve diğer dijital ekranlara bakarak geçirilen uzun saatler, uzmanların "bilgisayar görüş sendromu" veya dijital göz yorgunluğu olarak adlandırdığı duruma yol açtı. Belirtiler arasında kuru gözler, bulanık görme, baş ağrıları ve hatta boyun ve omuz ağrısı yer alır.
Çalışmak için dijital cihazlara güvenmeye devam ederken, genel refahı korumak için gözlerimizi korumanın ve yorgunluğu azaltmanın yollarını bulmak önemlidir.
Çalışma saatlerinde göz yorgunluğunu azaltmak için bazı pratik ipuçları şunlardır: