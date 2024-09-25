Baş ağrısı deyip geçmeyin! Bu hastalığın habercisiymiş
Baş ağrısı en yaygın görülen ve günlük yaşam kalitesini etkileyen sağlık sorunlarından biri. Stres, uykusuzluk, yorgunluk, sağlıksız bir yaşam rutini baş ağrısına neden olabilir. Genellikle baş ağrısı basit görülür ve önemsenmez. Ancak baş ağrısı sandığınızdan daha ciddi hastalıkların bir işareti olabilir.
Baş ağrısı pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genellikle baş veya boyun bölgesinde hissedilen rahatsızlık günlük hayatı olumsuz etkiler. Stres, yorgunluk, açlık, sinüzit veya migren gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.Baş ağrısı bazen ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Ancak baş ağrısı tüm bu nedenlerin dışında daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir.