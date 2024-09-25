Baş ağrısı deyip geçmeyin! Bu hastalığın habercisiymiş

TANSİYONA BAĞLI BAŞ AĞRISINI MİGRENLE KARIŞTIRMAYIN

Tansiyona bağlı baş ağrısı genellikle yüksek tansiyona bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Migren ise çoğu zaman tek taraflı, şiddetli, pulsatil karakterde ve bazen mide bulantısı ile birlikte görülen bir baş ağrısı türüdür.

Çoğunlukla belirli tetikleyicilerle ilişkilidir ve ağrı genellikle aktiviteleri engelleyecek kadar şiddetlidir. Ayrıca, migren genellikle ışığa ve sese karşı hassasiyetle de ilişkilendirilir. Tansiyona bağlı baş ağrısı ise genellikle daha yaygın ve genel bir baş ağrısı türüdür ve çoğunlukla tansiyonun düzeltilmesiyle hafifler. Bazı hormonal bozukluklar da baş ağrısına neden olabilir.