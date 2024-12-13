Baş ağrısından çok daha fazlası: Günlük işlerin sınırlanmasına bile neden oluyor
Kronik migren, fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen, sık sık baş ağrısına neden olan ve günlük yaşamı etkileyen ciddi bir nörolojik rahatsızlıktır. Sosyal aktiviteleri sınırlar, iş verimliliğini düşürür ve depresyon gibi diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Migrenin sıklığı ve şiddeti azaltabilir ve bu durumu tetikleyicileri belirlemek durumu yönetmek için çok önemlidir.
Migren yaygın, karmaşık ve kalıcı bir nörolojik rahatsızlıktır. Birçok kişi migrenin sadece kötü bir baş ağrısı olduğuna inanır, ancak çok daha fazlasıdır.