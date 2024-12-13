Baş ağrısından çok daha fazlası: Günlük işlerin sınırlanmasına bile neden oluyor

Migren için, hatta kronik migren için bile bir tedavi yoktur, ancak rahatlama bulmak için yöntemler vardır. Kalıcı migrenden muzdarip olan kişiler, en iyi tedavi planını belirlemek için bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmelidir.

Ek olarak, semptomları ortaya çıkar çıkmaz tedavi etmek önemlidir. Tetikleyicileri belirlemek ve ortadan kaldırmak migrenleri kontrol etmek için çok önemlidir.