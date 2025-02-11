Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski
Yetişkinlerde sık sık baş ağrısı, yüksek tansiyon, stres, hazımsızlık, göz sorunları, migren ve hatta beyin tümörleri gibi ciddi sağlık risklerine işaret edebilir. Özellikle baş ağrıları şiddetli, tekrarlayan ve her gün aynı saatte meydana geliyorsa bu riskleri izlemek önemlidir.
Sık sık baş ağrısı mı çekiyorsunuz? Bu, sadece susuzluk veya yorgunluktan daha fazlası anlamına gelebilir. Baş ağrısının standart nedeni yaşa bağlıdır. Çocuklarda baş ağrısı olması yetişkinlerdekiyle aynı değildir. Yetişkinler adına konuşmak gerekirse, baş ağrısının 6 sağlık riski vardır: