Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski

Yetişkinlerde sık sık baş ağrısı, yüksek tansiyon, stres, hazımsızlık, göz sorunları, migren ve hatta beyin tümörleri gibi ciddi sağlık risklerine işaret edebilir. Özellikle baş ağrıları şiddetli, tekrarlayan ve her gün aynı saatte meydana geliyorsa bu riskleri izlemek önemlidir.

Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 1

Sık sık baş ağrısı mı çekiyorsunuz? Bu, sadece susuzluk veya yorgunluktan daha fazlası anlamına gelebilir. Baş ağrısının standart nedeni yaşa bağlıdır. Çocuklarda baş ağrısı olması yetişkinlerdekiyle aynı değildir. Yetişkinler adına konuşmak gerekirse, baş ağrısının 6 sağlık riski vardır:


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Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 2

1. Tansiyon: Yetişkinlerde, kan basınçları normal değilse sık sık baş ağrısı olabilir. Bu nedenle tansiyonu kontrol altında tutmak gerekir


Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 3

2. Stres: Stres, modern dünyanın en büyük salgınlarından biridir. Her iki kişiden biri mesleki taahhütleri, mali ihtiyaçları ve kişisel yaşamı konusunda streslidir. Çoğu yetişkin stresli, yorgun veya uyku yoksunluğu çektiğinde baş ağrısı çekme eğilimindedir.


Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 4

3. Hazımsızlık: Zayıf sindirim veya bağırsakların bozulması, tekrarlayan baş ağrılarının nedenlerinden biridir. Kötü bir mide veya hazımsızlık, baş ağrısı çekmenin güçlü bir nedeni olabilir. Mide sorunları kronik baş ağrısı sorunlarına yol açabilir.


Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 5

4. Göz sorunu: Zayıf veya kötü görme, baştaki sinirlerde gerginliğe neden olabilir. Miyopi (uzağı görememe) veya metropi (yakını görememe) geliştirmek, sık ancak donuk baş ağrılarına yol açabilir. Bu durumda uygun bir göz muayenesi yaptırmanız önerilir.

5. Migren: Beyinde meydana gelen ve şiddetli baş ağrılarına neden olan kimyasal bir bozukluktur ve bu aynı zamanda mide bulantısı ve fotofobi, gürültüye karşı tahammülsüzlük ile ilişkilidir ve güneş ışığı ve belirli sağlıksız beslenme alışkanlıkları tarafından kolayca tetiklenir.


Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 6

6. Beyin tümörü: Sık sık baş ağrısı çekiyorsanız, sağlığınızı asla ihmal etmemeniz gerektiğinin bir işaretidir. Kelimenin tam anlamıyla en nadir neden olabilir, ancak sık baş ağrılarının bir nedeni beyin tümörleridir. Baş ağrısı, beyin tümörünün en yaygın bilinen semptomlarından biridir.

Bu nedenlerin dışında, hemen kontrol edilmesi gereken birkaç daha ciddi neden daha vardır. Aniden şiddetli baş ağrıları, felç, beyinde sıvı birikmesi (hidrosefali) veya damarlardan birinde pıhtı olması (sinüs trombozu) gibi diğer ciddi patolojik sorunlar nedeniyle de ortaya çıkabilir.

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Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski - 7

onuç olarak, hepimizin hayatımızın bir noktasında belirli yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle baş ağrısı çekebileceğimiz klinik olarak kanıtlanmıştır. Baş ağrısı hakkında yalnızca tekrarlayan, şiddetli ve en önemlisi her gün aynı saatte olduğunda endişelenmeliyiz, çünkü başka bir ciddi sağlık sorununun işareti olabilir.

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