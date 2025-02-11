Baş ağrısının asıl nedeni ne? 6 ciddi sağlık riski

4. Göz sorunu: Zayıf veya kötü görme, baştaki sinirlerde gerginliğe neden olabilir. Miyopi (uzağı görememe) veya metropi (yakını görememe) geliştirmek, sık ancak donuk baş ağrılarına yol açabilir. Bu durumda uygun bir göz muayenesi yaptırmanız önerilir.



5. Migren: Beyinde meydana gelen ve şiddetli baş ağrılarına neden olan kimyasal bir bozukluktur ve bu aynı zamanda mide bulantısı ve fotofobi, gürültüye karşı tahammülsüzlük ile ilişkilidir ve güneş ışığı ve belirli sağlıksız beslenme alışkanlıkları tarafından kolayca tetiklenir.





