Baş ağrısının sessiz nedenleri: 5 işarete dikkat!
Baş ağrıları, günlük yaşamı zorlaştıran yaygın bir şikayet olarak öne çıkarken, çoğu zaman basit alışkanlık değişiklikleriyle önlenebiliyor.
SUSUZLUK
Uzmanlara göre, susuzluk baş ağrısının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri. Yeterli miktarda su tüketilmediğinde, beyin hacmi geçici olarak küçülerek kafatasından uzaklaşabiliyor. Bu durum ise donuk ya da zonklayıcı tarzda baş ağrılarına yol açıyor. Uzmanlar, ani ve aşırı su tüketiminden kaçınılması gerektiğini, sıvı alımının yavaş yavaş ve yudum yudum yapılmasının daha etkili olduğunu belirtiyor.