Baş ağrısının sessiz nedenleri: 5 işarete dikkat!

BOYUN VE OMUZ AĞRISI

Servikojenik baş ağrıları olarak adlandırılan ve boyun ile üst omurga bölgesinden kaynaklanan ağrılar da sık görülüyor. Bu baş ağrıları, genellikle başın arkasında ya da göz çevresinde hissediliyor ve boyun hareketleriyle şiddetleniyor. Beraberinde mide bulantısı ya da ışığa hassasiyet gibi belirtiler de görülebiliyor.



HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURMALI?



Çoğu baş ağrısı evde basit yöntemlerle kontrol altına alınabilse de, bazı durumlar tıbbi müdahale gerektiriyor. Uzmanlar, aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor: