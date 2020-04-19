Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. Hastane şantiyesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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DHA 19.04.2020 - 13:55
Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor.
2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor.
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