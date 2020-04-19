Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanında yapılan çalışmalar havadan da fotoğraflandı.