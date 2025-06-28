Basit bir saç dökülmesi olmayabilir: Bu hastalıkların habercisi
Duşta bir miktar saç dökülmesi veya sabahları yastıkta birkaç tel saç görmek çoğu kişi için sıradan bir durum. Ancak saç fırçanız tüy yumağına dönmeye başladıysa veya saç ayrım yeriniz belirginleşiyorsa, bunun nedeni yalnızca mevsimsel dökülme ya da kozmetik tercihleriniz olmayabilir. Uzmanlara göre, saç dökülmesi vücudun daha derin bir sağlık sorununa dikkat çekme şekli olabilir.
Saç, bedenin içsel dengesi bozulduğunda ilk tepki veren dokulardan biri. Dermatologlar, özellikle belirgin saç incelmesinin, hormonal dengesizliklerden besin eksikliklerine kadar birçok tıbbi sorunun erken belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.