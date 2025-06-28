Basit bir saç dökülmesi olmayabilir: Bu hastalıkların habercisi

NE YAPMALI?

Uzmanlar, saç dökülmesini yalnızca kozmetik bir problem olarak görmenin yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Normalden fazla saç kaybı yaşayan bireylerin mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurarak kapsamlı bir kan tahlili yaptırmaları öneriliyor. Tiroid hormonları, demir düzeyleri, D vitamini, kan şekeri ve hormonal değerler incelenmeli.



Topikal ürünler geçici çözümler sunsa da, asıl neden teşhis edilip tedavi edilmediği sürece sorun devam edebiliyor. Uzmanlar, “Vücut bazen saç yoluyla yardım çağrısında bulunur. Bu çağrıyı zamanında duymak, yalnızca saç sağlığınızı değil genel sağlığınızı da korumanın anahtarıdır” diyor.



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