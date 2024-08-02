Batı Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan şifa kaynağı! 2 malzemeyle kemikleri beton gibi güçlendiriyor
Sağlıklı ve lezzet dolu mor renkli bir meyve olan karadut, vücut için tam bir besin deposu. Tatlı ve hafif ekşimsi bir lezzete sahip olan bu meyve, özellikle meyve sularından yoğurtlara, tatlılardan soslara kadar pek çok şekilde tüketilebiliyor. Karadutu bu şekilde tüketmek kemik sağlığını geliştirip, vücuda zindelik katıyor.
Karadutlar, genellikle yuvarlak veya uzun bir şekle sahiptir ve üzerleri küçük taneli bir doku ile kaplıdır. Karadut meyvesi, C vitamini, K vitamini, demir, potasyum ve lif gibi besin maddeleri bakımından zengindir.